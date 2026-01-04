Profumare la casa, cresce il mercato delle fragranze home

La crescita del settore delle fragranze per la casa si inserisce in un cambiamento più ampio nei consumi legati all’ambiente domestico, che non si concentra più solo sulla funzionalità, ma sempre di più sull’esperienza, il comfort e la qualità percepita degli spazi.

Secondo i dati forniti dall’Accademia del Profumo, il mercato delle fragranze per la casa è in espansione, con una crescita annuale del +7,8%.

Questo trend è ulteriormente confermato dalle analisi sui comportamenti online degli utenti. I dati elaborati da Trovaprezzi.it rivelano che nel 2025 le ricerche nella categoria “Profumatori e Candele” sono aumentate del 18% rispetto all’anno precedente.

Questo aumento non solo indica una maggiore predisposizione all’acquisto, ma anche un allargamento del pubblico di consumatori e una frequenza maggiore nel cercare e confrontare prodotti, un segnale tipico di un mercato in crescita.

Per quanto riguarda la distribuzione dell’interesse verso le diverse tipologie di prodotti, i diffusori per ambienti restano la categoria più ricercata, con il 32,5% delle ricerche totali.

Questo dato dimostra la preferenza dei consumatori per soluzioni continue e durevoli, che richiedano poca manutenzione e che si integrano bene con l’arredamento.

Seguono i profumatori per ambienti, con il 17,8%, e le candele profumate, con il 15,5%, che continuano a giocare un ruolo centrale nel mercato grazie al loro valore simbolico e all’impatto che hanno sull’esperienza sensoriale.

Gli oli essenziali, con il 10,1% delle ricerche, segnalano un crescente interesse per prodotti che si collegano all’aromaterapia e al benessere, con un focus sul rilassamento.

L’analisi dei prodotti più desiderati conferma la tendenza a combinare funzionalità ed estetica. I diffusori in porcellana decorata di THUN, insieme alle soluzioni di Ambi Pur e Glade, rispondono a esigenze complementari: da un lato, l’esigenza di integrare il profumatore con l’arredamento; dall’altro, la ricerca di efficacia e continuità nella profumazione.

Accanto a questi, rimangono popolari anche soluzioni più tradizionali, come i foglietti profumati Orphea per cassetti e armadi, a conferma del fatto che l’attenzione al profumo non si limita agli spazi più visibili, ma coinvolge l’intero ambiente domestico.

Nel segmento delle candele profumate, il brand più scelto dagli utenti è ancora Yankee Candle, che conserva una posizione di leadership.

Le fragranze più ricercate – tra cui Vanilla Frosting, Warm Cashmere, Clean Cotton, Wedding Day e Pink Sands – suggeriscono una preferenza per note che evocano sensazioni di comfort, pulizia e calore.

L’analisi sociodemografica evidenzia un interesse trasversale, con una netta predominanza femminile, che rappresenta il 79% delle ricerche.

Le fasce d’età più coinvolte sono quelle comprese tra i 25 e i 54 anni, con un picco nella fascia 45-54 anni (23%), seguita dai 25-34enni (22%) e dai 35-44enni (19%).

Questo dato conferma che il settore non è limitato a un target giovanile o di nicchia, ma raggiunge una fascia ampia della popolazione, spesso occupata nella gestione dello spazio domestico e attenta alla qualità della propria vita quotidiana.

Dal punto di vista geografico, la Lombardia si conferma la regione con il maggior interesse, rappresentando il 34% delle ricerche, seguita da Lazio (11%) e da Campania, Emilia-Romagna e Veneto (8%).

Tuttavia, l’interesse per le fragranze per la casa è ormai diffuso in tutto il territorio nazionale, segno che il fenomeno non è limitato a specifiche aree geografiche.

“La crescita del settore delle fragranze per la casa racconta molto dell’evoluzione del rapporto tra le persone e il loro ambiente domestico.

Oggi non si cerca più solo la funzionalità, ma si guarda sempre più a una casa che diventa un luogo di benessere e di espressione personale. In questo contesto, le fragranze sono uno strumento per personalizzare l’esperienza quotidiana, combinando estetica, cura di sé e attenzione alle tendenze sociali.

I consumatori ora non si limitano a confrontare i prezzi, ma considerano anche fattori come il profumo, l’intensità, la durata e il design, segno di una sensibilità crescente verso la qualità della vita domestica”, commenta Dario Rigamonti, CEO di Trovaprezzi.it.

Le candele fatte in casa

Un’attività che sta diventando sempre più popolare per chi ama personalizzare l’atmosfera domestica è la realizzazione di candele profumate fai da te.

Utilizzando cera di soia, che è completamente vegetale, biodegradabile e priva di paraffina, si ottiene una combustione pulita e un’ottima resa delle fragranze. Basta sciogliere la cera tra i 70 e gli 80°C, aggiungere gli oli essenziali preferiti tra i 60 e i 65°C e colare il tutto a circa 55°C. Con un barattolo di vetro, uno stoppino in cotone e qualche goccia di arancio dolce, cannella o lavanda, è possibile creare un’atmosfera accogliente, ideale per la casa o come regalo di Natale fatto a mano. Preparare le candele in anticipo non solo permette di regalare un dono personalizzato, ma offre anche un’opportunità per vivere un piccolo rito di lentezza, rendendo l’esperienza ancora più speciale.

Le candele natalizie di Lush e Diptyque

Per chi cerca qualcosa di speciale per il periodo natalizio, Lush propone Cinders, una candela con note calde di cannella, olio di mandorle cremoso e un tocco di arancia brasiliana, che avvolge l’ambiente in una fragranza accogliente e rassicurante. La base di tutte le candele Lush è 100% vegana e priva di paraffina, soia e OGM, offrendo una scelta naturale e rispettosa dell’ambiente.

Nel 2025, Diptyque celebra il Natale con “Une nuit de cire et d’or” (Una notte di cera e oro), una collezione esclusiva che include la candela Sapin (Abete).

La fragranza di abete, con note di pino siberiano, abete balsamico e cedro, evoca il profumo dell’albero di Natale, mentre il muschio aggiunge una dimensione profonda e legnosa.

Questa collezione rappresenta un’esperienza olfattiva tipicamente invernale, ideale per celebrare le festività e creare l’atmosfera magica del Natale.

