“Pisticci, il Sindaco Albano annuncia la nuova Giunta: deleghe e priorità per il futuro della città”

Il Sindaco di Pisticci, Domenico Albano, ha ufficializzato questa mattina la composizione della nuova Giunta comunale, al termine di un processo politico e programmatico che ha portato alla ridefinizione della maggioranza consiliare e al rafforzamento dell’area progressista della città.

La nuova coalizione politica nasce da un accordo fondato su un obiettivo comune, che unisce valori e programmi, con l’intento di ricostruire l’unità delle forze del centrosinistra pisticcese.

Un percorso che mira a rafforzare la coesione politica e amministrativa, segnando l’inizio di una nuova fase di governo improntata alla stabilità e alla responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche.

Questo cammino ha preso spunto dal documento politico promosso nei mesi passati dalla consigliera regionale Viviana Verri, che ha sottolineato l’importanza di una ricomposizione delle forze progressiste locali, basata su principi condivisi e su una visione a lungo termine.

Da tale contributo, è nato un confronto politico strutturato che ha portato all’attuale assetto della maggioranza, con l’obiettivo di proseguire in modo stabile anche in vista delle prossime scadenze amministrative del 2027.

«La ricostruzione dell’unità del centrosinistra pisticcese – ha dichiarato il Sindaco Domenico Albano – è il frutto di un dialogo serio e responsabile, incentrato su valori comuni e obiettivi condivisi.

Si apre una nuova fase per la nostra città, fondata sulla coesione, sulla chiarezza delle scelte e sull’assunzione delle responsabilità di governo nell’interesse della collettività».

Gli obiettivi del programma politico sono stati definiti con chiarezza. Le Linee Programmatiche di Mandato presentate all’inizio del mandato restano il punto di riferimento dell’azione amministrativa e sono state oggetto di un approfondito confronto tra le forze politiche della nuova maggioranza, finalizzato a definire le priorità da perseguire.

Da questo processo sono emersi dieci punti strategici che guideranno l’operato della Giunta fino alla fine del mandato.

Tra le priorità identificate figurano il completamento delle opere pubbliche in corso, l’avvio di nuovi interventi strategici, un’attenzione rinnovata alla gestione quotidiana e al decoro urbano, il completamento dei percorsi di pianificazione territoriale, il rafforzamento delle politiche di welfare e inclusione sociale, il supporto agli investimenti produttivi e all’occupazione, la valorizzazione della cultura e del turismo, la transizione energetica e la protezione ambientale, il potenziamento dei servizi di Polizia Municipale, il miglioramento della mobilità urbana ed extraurbana, e la valorizzazione del patrimonio comunale.

«La formazione della nuova Giunta – ha aggiunto il Sindaco – è la naturale evoluzione di questo percorso politico e programmatico. Si tratta di un esecutivo che rappresenta questa fase storica, chiamato a tradurre in azioni concrete le priorità condivise e a garantire continuità e solidità all’azione amministrativa fino al termine del mandato».

Infine, il Sindaco ha espresso un sentito ringraziamento agli assessori uscenti Dolores Troiano e Antonio Lacarpia per il lavoro svolto, l’impegno e i risultati raggiunti.

Un contributo che ha avuto un impatto significativo, tanto sul piano umano quanto su quello amministrativo, e che continua a rappresentare una risorsa per la comunità.

Nuova Giunta Comunale di Pisticci

Sindaco

Domenico Albano

Domenico Albano Vicesindaco

Giuseppe Miolla

Deleghe: Attività produttive, ZES, Industria e commercio, Sport e impianti sportivi, Mobilità sostenibile e trasporti, Digitalizzazione.

Assessori