Futsal Senise, il grazie alle istituzioni dopo il trionfo in Coppa Italia Regionale C1

Il trionfo nella Coppa Italia Regionale di Serie C1 non rappresenta soltanto una vittoria sportiva per il Futsal Senise, ma anche il coronamento di un percorso costruito nel tempo con lavoro, sacrificio e unità. Un successo che ha suscitato l’apprezzamento delle istituzioni locali e regionali, prontamente ringraziate dalla società senisese.

Attraverso una nota ufficiale, il club ha voluto esprimere pubblicamente la propria gratitudine al Sindaco di Senise, Eleonora Castronuovo, e al Vicepresidente del Consiglio Regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, per le parole di stima, vicinanza e riconoscimento rivolte alla squadra in occasione dello storico risultato raggiunto.

Un attestato di considerazione che riempie d’orgoglio l’intero ambiente bianconero: dai giocatori allo staff tecnico, dalla dirigenza fino a una comunità che sostiene il progetto con passione e forte senso di appartenenza. Il Futsal Senise si conferma così non solo realtà sportiva di primo piano, ma anche punto di riferimento sociale per il territorio.

La vittoria della Coppa Italia Regionale assume un valore che va oltre il parquet: è il simbolo di un progetto serio e credibile, capace di portare in alto il nome di Senise in tutta la Basilicata, valorizzando lo sport come strumento di identità, inclusione e crescita sociale, soprattutto per le nuove generazioni.

“La nostra società – si legge nella nota firmata dal presidente Giuseppe Cappuccio – continuerà a lavorare con la stessa serietà e responsabilità per onorare questi valori e questi colori”. Un impegno chiaro, che guarda al futuro con ambizione e radici ben salde nel territorio.

Il Futsal Senise celebra dunque un successo che appartiene a tutti: alla squadra, alla città e a chi crede nello sport come motore di sviluppo e coesione sociale.