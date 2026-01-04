Arriva la prima perturbazione, Befana con il freddo e neve a bassa quota

Il maltempo è pronto a colpire nuovamente l’Italia, con precipitazioni abbondanti e un brusco calo delle temperature, in particolare dalla prossima settimana.

Secondo Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, una svolta decisiva è attesa nei prossimi giorni a causa dell’arrivo di correnti fredde e instabili in discesa dal Nord Europa.

La prima perturbazione arriverà già domenica 4 gennaio, portando piogge intense nelle regioni centrali e nevicate sui rilievi appenninici, con fiocchi di neve a partire dai 1400-1500 metri, localmente anche a quote più basse sull’Appennino umbro-marchigiano.

Con il passare delle ore, il peggioramento delle condizioni atmosferiche si estenderà anche alla Campania, interessando in particolare le zone centrali e settentrionali della regione.

Al Nord, invece, il tempo sarà più stabile e soleggiato, anche se il freddo persisterà e in alcune zone si registrerà nebbia.

Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano l’arrivo, all’inizio della settimana prossima, di correnti artiche provenienti dal Nord Europa, che contribuiranno alla formazione di un ciclone mediterraneo.

Da lunedì 5 gennaio, il maltempo interesserà soprattutto il Centro-Sud, con piogge e temporali, mentre il picco della fase più intensa è previsto tra l’Epifania e mercoledì 7 gennaio.

Con il calo significativo delle temperature, sono attese nevicate fino a bassa quota, specialmente in Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche.

Neve a quote più basse è possibile anche su Toscana e Umbria, mentre sul resto del Centro-Sud sono previsti fiocchi sopra gli 800-1000 metri.

Nei giorni successivi, il persistente flusso di aria artica alimenterà una circolazione depressionaria sull’Italia, mantenendo condizioni instabili in molte regioni, con nuove precipitazioni e nevicate a bassa quota.

Dettaglio previsioni:

Domenica 4 gennaio:

Nord : Soleggiato, ma con aumento delle nuvole.

: Soleggiato, ma con aumento delle nuvole. Centro : Piogge forti, neve in montagna oltre i 1500 metri.

: Piogge forti, neve in montagna oltre i 1500 metri. Sud: Piogge, con particolare intensità in Campania e Gargano.

Lunedì 5 gennaio:

Nord : Aumento delle nuvole.

: Aumento delle nuvole. Centro : Piogge sparse.

: Piogge sparse. Sud: Piogge sporadiche in Campania e nord Calabria.

Martedì 6 gennaio:

Nord : Possibili nevicate a bassa quota su Emilia-Romagna e Triveneto.

: Possibili nevicate a bassa quota su Emilia-Romagna e Triveneto. Centro : Piogge lungo le coste tirreniche.

: Piogge lungo le coste tirreniche. Sud: Piogge sparse.

Tendenza successiva: Il maltempo continuerà a colpire, con nevicate a bassa quota al Centro-Nord e clima freddo in tutta Italia.

ANSA