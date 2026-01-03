Uil-Uil Fpl: Difendere la Corte dei Conti significa tutelare la Regione Basilicata, la legalità e l’interesse pubblico

Destano forte preoccupazione le notizie relative a una possibile riforma che rischierebbe di indebolire il ruolo della Corte dei Conti e di compromettere la presenza delle sue sedi territoriali, inclusa quella della Basilicata.

Un eventuale ridimensionamento rappresenterebbe un grave arretramento sul piano della trasparenza e del controllo della spesa pubblica, con ricadute dirette sulla capacità della Regione di garantire una gestione corretta ed efficace delle risorse.

Lo sostengono le segreterie regionali Uil e Uil Fpl che aggiungono: la Corte dei conti rappresenta uno dei presìdi fondamentali dell’ordinamento democratico ed è uno strumento essenziale di garanzia per le istituzioni territoriali e per i cittadini.

Il suo ruolo di controllo e vigilanza sull’utilizzo delle risorse pubbliche è indispensabile per assicurare trasparenza, legalità e corretto funzionamento della pubblica amministrazione.

Per la Regione Basilicata, la presenza della Corte dei conti sul territorio – sottolineano Uil e Uil Fpl – costituisce un elemento centrale di equilibrio istituzionale e di tutela dell’interesse pubblico.

I controlli esercitati non ostacolano l’azione amministrativa regionale e locale, ma ne rafforzano la qualità, la credibilità e la responsabilità, a beneficio dei cittadini e degli enti che operano nel rispetto delle regole.

In una fase storica particolarmente delicata, segnata dall’impiego di ingenti risorse pubbliche, comprese quelle di origine nazionale ed europea, la Basilicata ha bisogno di istituzioni forti, autorevoli e radicate sul territorio.

Indebolire i presìdi di controllo significa esporre le amministrazioni regionali e locali a rischi che potrebbero compromettere lo sviluppo, la coesione sociale e la fiducia dei cittadini.

Per queste ragioni riteniamo fondamentale che la Regione Basilicata, le istituzioni territoriali, le parti sociali e i cittadini restino vigili nella difesa della Corte dei conti e della sua presenza sul territorio lucano.

Legalità, trasparenza e corretto utilizzo delle risorse pubbliche sono condizioni imprescindibili per lo sviluppo e la tutela dei diritti.

Come UIL Basilicata e Uil Fpl ribadiamo il nostro pieno sostegno alla Corte dei conti e ai suoi lavoratori, che svolgono un ruolo di alta responsabilità a tutela dell’interesse generale.

Continueremo a far sentire la nostra voce affinché siano salvaguardati il ruolo, l’autonomia e la presenza territoriale di un’istituzione indispensabile per il buon governo della Regione Basilicata e per la tutela dei cittadini.