Spid di Poste diventa a pagamento, 6 euro dal secondo anno
A partire dal secondo anno, il servizio SPID offerto da Poste Italiane diventerà a pagamento, con un contributo annuale di 6 euro.
La notizia è stata ufficialmente comunicata sul sito PosteID, che ha aggiornato le “Condizioni di Servizio” in seguito alla modifica unilaterale.
Il servizio continuerà a essere gratuito per il primo anno. Tuttavia, per chi ha attivo lo SPID da più di 12 mesi, a partire dal secondo anno sarà necessario versare il canone annuale per poter accedere ai servizi che espongono il logo SPID.
Chi ha già lo SPID attivo potrà continuare ad utilizzare il servizio senza interruzioni, ma dovrà effettuare il pagamento al termine dell’annualità in corso.
Il versamento potrà essere fatto online sul portale ufficiale posteid.poste.it tramite carta di pagamento, oppure direttamente negli uffici postali.
In quest’ultimo caso, sarà necessario fornire il codice fiscale del titolare dell’identità per cui si richiede il rinnovo, ma non occorrerà presentare alcun documento fisico. Se il rinnovo riguarda una persona diversa, la sua presenza non sarà necessaria.
Se non si rinnova il servizio, l’identità digitale SPID di Poste rimarrà comunque attiva per 24 mesi dall’ultimo accesso, ma non sarà possibile utilizzarla per accedere ai servizi, poiché la funzionalità di accesso risulterà sospesa. Il servizio potrà essere riattivato in qualsiasi momento, pagando la somma annuale.
Rimarranno esenti dal pagamento i minorenni, i cittadini con almeno 75 anni di età, i residenti all’estero e chi utilizza il servizio SPID per motivi professionali.
Nel mese di ottobre, a seguito del rinnovo della convenzione quinquennale per l’utilizzo dello SPID, è stata discussa la possibilità di introdurre una “valorizzazione economica” per gli utenti, nell’ambito di un processo che seguirà logiche di mercato, come spiegato da Assocertificatori, dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio.
ANSA