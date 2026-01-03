I grandi live 2026 da Vasco a Lenny Kravitz, passando per Eros e Kanye West

Il 2026 si preannuncia un anno eccezionale per gli amanti della musica dal vivo in Italia, con un calendario ricco di eventi che coprono tutti i generi, dal pop al rock, dal rap al cantautorato.

Gli appassionati avranno una vasta scelta tra star internazionali e nuove promesse emergenti, con una stagione estiva particolarmente intensa, segnata da ritorni storici e appuntamenti imperdibili.

Vasco Rossi, come sempre, è un punto di riferimento, con il suo tradizionale tour estivo che toccherà sei città italiane. Il 30 maggio si parte da Rimini per la data zero, seguita da doppie date a Ferrara, Olbia, Bari, Ancona e Udine, per un totale di sei concerti negli stadi.

Molti altri artisti famosi sono pronti a invadere gli stadi: Geolier apre il suo tour il 6 giugno a Termoli, con tappe a Milano, Roma, Messina, Napoli, e tre date già sold out. Max Pezzali celebra il suo repertorio con gli 883 e la carriera solista a partire dal 7 giugno da Lignano Sabbiadoro, seguito da Torino, Napoli, Roma, Bologna, Messina, Bari, Padova e Milano.

Zucchero sarà protagonista in luglio con concerti a Udine, Bologna, Pescara, Perugia e Messina. Cesare Cremonini ha programmato quattro date a partire dal 6 giugno al Circo Massimo di Roma, e proseguirà con Milano, Imola e Firenze.

Altri grandi nomi del panorama musicale italiano includono Eros Ramazzotti, che dopo una tournée primaverile in Europa si esibirà negli stadi italiani a giugno, con tappe a Udine, Milano, Napoli, Roma, Messina, Bari e Torino. Anche Tiziano Ferro avrà un tour estivo che inizierà il 30 maggio a Lignano Sabbiadoro, toccando Milano, Torino, Bologna, Padova, Napoli, Roma, Ancona, Bari e Messina.

Ligabue inaugurerà la nuova Arena Milano il 6 maggio con il suo concerto “La Prima Notte”, seguito da Certe Notti a Roma il 12 giugno, Torino il 17 e Milano il 20. Claudio Baglioni porterà il suo Grand Tour all’aperto, partendo da piazza San Marco a Venezia il 29 giugno e proseguendo in luoghi iconici come l’Anfiteatro degli Scavi di Pompei, lo Sferisterio di Ancona, il Teatro Greco di Siracusa e il Teatro Antico di Taormina.

Achille Lauro sarà protagonista in tre stadi a giugno (Rimini, Roma e Milano), con un’anteprima a marzo nei palazzetti.

Ci saranno anche eventi memorabili che entreranno nella storia, come il concerto di Ultimo, previsto per il 4 luglio a Roma, a Tor Vergata, con 250.000 persone attese.

Non mancherà Rockin’1000, la più grande rock band del mondo, che si esibirà all’Allianz Stadium di Torino il 30 maggio. Sfera Ebbasta ha già riempito San Siro per due serate, l’8 e 9 luglio, e Gigi D’Alessio avrà una serie di concerti dal 8 al 21 giugno alla Reggia di Caserta, dopo le date nei palasport tra marzo e aprile.

Emma sarà in concerto in due ippodromi, il 2 luglio a Rock in Roma e il 9 settembre all’Ippodromo Snai di Milano, mentre Jovanotti, senza sosta, attraverserà le arene del sud Italia ad agosto.

Tra gli artisti internazionali, Kanye West è atteso a Reggio Emilia il 18 luglio, i Metallica calcheranno il palco dello Stadio Dall’Ara di Bologna il 3 giugno, mentre Lenny Kravitz, Robbie Williams, The Cure e Linkin Park si esibiranno alla Visarno Arena di Firenze tra il 12 e il 26 giugno. Gli Iron Maiden porteranno l’heavy metal per la prima volta a San Siro, Milano, il 17 giugno. I Gorillaz saranno a Trieste il 25 luglio, i Foo Fighters il 5 luglio all’Ippodromo Snai La Maura, e Lewis Capaldi si esibirà il 17 giugno in Fiera a Milano. I Maroon 5 sbarcano il 25 giugno all’Ippodromo Snai San Siro di Milano.

Anche il resto dell’anno sarà ricco di eventi imperdibili. Renato Zero darà il via al suo Orazero in tour a gennaio, con più di 20 concerti in tutta Italia, inclusi sei live a Roma. A marzo, Olly e Francesco Gabbani saranno protagonisti, mentre tra aprile e maggio si esibiranno Blanco, Elisa, Tommaso Paradiso e Fulminacci. Per festeggiare i 60 anni di C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, Gianni Morandi terrà 10 concerti nei palasport tra aprile e maggio.

Annalisa sarà in tour per nove date, mentre Caparezza si esibirà durante tutta l’estate nei festival. I Negramaro e Mannarino saranno anche loro protagonisti in molti eventi estivi.

A fine anno, i Pooh celebreranno i 60 anni di carriera con 14 date nei palasport a partire dal 25 settembre, seguiti da Laura Pausini con il suo tour mondiale in ottobre e novembre e Il Volo con cinque date nei palasport a dicembre.

Il 2026 si preannuncia un anno indimenticabile per la musica dal vivo in Italia, con una serie di eventi che attraverseranno tutto l’anno e garantiranno a ogni amante della musica l’opportunità di assistere ai concerti dei propri artisti preferiti.

