Consigliere regionale Michele Casino su bilancio Matera 2026/2028

“Accolgo con grande soddisfazione l’approvazione del bilancio comunale di Matera 2026-2028, che rappresenta un importante passo avanti per il territorio materano e per l’intera Basilicata.” Così il consigliere regionale Michele Casino che aggiunge:

L’incremento di fondi destinato alle politiche sociali e ai cittadini più fragili dimostra concretamente l’attenzione alle persone e ai bisogni della comunità. Si tratta di un segnale importante di sensibilità verso chi necessita maggiormente di sostegno.

Particolarmente significativo è lo stanziamento di risorse per Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026.

I 4 milioni dal Ministero della Cultura e gli altri fondi stanziati dalla Regione Basilicata completano la dotazione necessaria per un programma che avrà ricadute positive sull’intera regione, valorizzando il patrimonio culturale e le opportunità per i giovani – temi che seguo con particolare attenzione nelle mie deleghe regionali.

L’approvazione di misure innovative come la mobilità pubblica gratuita per gli studenti minorenni dimostra che, quando si lavora nell’interesse dei cittadini, è possibile trovare convergenze costruttive.

Questo bilancio rappresenta uno strumento concreto per lo sviluppo del territorio materano, con effetti positivi per l’intera Basilicata.

Continuerò a seguire con attenzione l’attuazione di questi programmi, garantendo sempre l’attenzione dell’intera regione alle necessità della città di Matera. “