Basket: Nba; Oklahoma travolge Golden State, Lakers vincono in volata

Quarta vittoria consecutiva per gli Oklahoma City Thunder, che raggiungono così quota 30 vittorie stagionali, grazie a una schiacciante vittoria contro i Golden State Warriors, privi di Steph Curry, Jimmy Butler e Draymond Green.

Il punteggio finale è 131-94 per i Thunder, che mettono a segno una prestazione convincente con tutti i giocatori a referto. Il migliore in campo, come sempre, è Shai Gilgeous-Alexander, autore di 30 punti.

Il duo Luka Dončić e LeBron James trascina i Los Angeles Lakers alla vittoria contro i Memphis Grizzlies, con il punteggio di 128-121. Lo sloveno firma 34 punti, 8 assist e 6 rimbalzi, mentre l’americano chiude con 31 punti, 9 rimbalzi e 6 assist, dominando il match.

I San Antonio Spurs vincono in trasferta contro gli Indiana Pacers, che collezionano la loro undicesima sconfitta consecutiva. Bella sfida tra Donovan Mitchell e Jamal Murray, con i Cleveland Cavaliers che prevalgono sui Denver Nuggets con il punteggio di 113-108.

Cade malamente al Madison Square Garden anche il New York Knicks, che vengono travolti 111-99 dagli Atlanta Hawks. In una partita al cardiopalma, una schiacciata di Giannis Antetokounmpo a soli quattro secondi dalla fine regala la vittoria ai Milwaukee Bucks contro gli Charlotte Hornets, con il punteggio di 122-121. Il greco ha chiuso con 30 punti e 10 rimbalzi.

I Chicago Bulls superano gli Orlando Magic per 121-114, grazie ai 21 punti di Matas Buzelis. Anche i Washington Wizards si impongono con il punteggio di 119-99 contro i Brooklyn Nets, grazie a 20 punti di Justin Champagnie.

Nel Western Conference, i Phoenix Suns ottengono una vittoria convincente contro i Sacramento Kings, vincendo 129-102 con 33 punti di Devin Booker. Infine, i Portland Trail Blazers si impongono sui New Orleans Pelicans con 122-109, grazie ai 34 punti di Deni Avdija.

