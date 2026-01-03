Angelo Branduardi in tour con “Il Cantico”, dedicato a San Francesco d’Assisi

In occasione degli 800 anni dalla scrittura del Cantico delle Creature, lo scorso anno Angelo Branduardi ha dato vita al progetto e al tour “Il Cantico”, un concerto dedicato a San Francesco d’Assisi.

Questo evento speciale si terrà il 5 gennaio alle 21 al Teatro Duse di Bologna, offrendo al pubblico un viaggio musicale e spirituale unico.

Attraverso un linguaggio musicale raffinato e una profonda sensibilità artistica, Branduardi, che vanta una formazione al Conservatorio di Milano in violino, guida gli spettatori in un percorso ispirato alla vita e agli insegnamenti di San Francesco. Un santo che incarna i valori universali di pace, gioia, umiltà e amore per la natura.

“La vita di San Francesco è quella di un uomo che diventa Santo – racconta l’artista. – Un uomo che sceglie di vivere con gioia, abbracciando la povertà, ma sempre accompagnata dalla letizia. Ho cercato di ridare voce alle sue parole, affinché possano essere cantate ancora oggi”.

Il progetto Il Cantico è un’opportunità per riscoprire la modernità del pensiero francescano, che già nel XIII secolo anticipava tematiche oggi più che mai rilevanti come l’ecologia, la fraternità, l’accoglienza, il rispetto per la vita e una povertà consapevole.

Conosciuto come una delle figure più iconiche della musica italiana, Angelo Branduardi è spesso definito il “menestrello scapigliato” per la sua capacità di unire diverse epoche e generi musicali. In questo spettacolo, l’artista mescola musica, poesia e spiritualità, trasmettendo un messaggio di speranza e amore universale.

Per questo tour speciale, Branduardi si esibisce accompagnato da una band composta da Fabio Valdemarin alle tastiere, Nicola Oliva alle chitarre, Stefano Olivato al basso e Davide Ragazzoni alla batteria.

