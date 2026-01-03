Nba: Curry trascina Golden State, agli Spurs la sfida con New York

San Antonio Spurs hanno chiuso il 2025 NBA con una spettacolare vittoria sui New York Knicks per 134-132, grazie ai 31 punti di Victor Wembanyama, che però ha fatto preoccupare i tifosi dopo un brutto infortunio. Il campione francese, che era tornato in campo a metà dicembre dopo un mese di assenza a causa di un infortunio al polpaccio sinistro, è caduto goffamente durante un rimbalzo nel quarto quarto.

Fortunatamente, ha rassicurato subito sulle sue condizioni, dicendo: “È solo un’iperestensione. Dovrebbe essere di poco conto. Mi aspetto di essere in campo per la prossima partita contro gli Indiana Pacers.”

Prima di fermarsi, Wembanyama aveva messo a segno 31 punti e 13 rimbalzi in 24 minuti di gioco. Ma a brillare maggiormente è stato Julian Champagnie, autore di 36 punti, il massimo della sua carriera.

Un’altra grande performance è arrivata da Stephen Curry, che ha segnato 26 punti, spingendo i Golden State Warriors alla vittoria sui Charlotte Hornets per 132-125.

Il campione, nella sua città natale, ha ricevuto un caloroso benvenuto da quasi 20.000 tifosi. Anche i campioni in carica di Oklahoma City Thunder non si fermano: i leader della Western Conference hanno travolto i Portland Trail Blazers con un netto 124-95, grazie ai 30 punti di Shai Gilgeous-Alexander.

Dopo due sconfitte contro gli Spurs durante la settimana di Natale, i Thunder hanno ripreso slancio con questa terza vittoria consecutiva.

Nel frattempo, i Denver Nuggets dovranno fare a meno di Nikola Jokić, fuori per almeno quattro settimane a causa di un infortunio al ginocchio, e ora anche di Jonas Valančiūnas, che ha dovuto abbandonare la partita contro i Toronto Raptors a causa di un infortunio al polpaccio. Nonostante l’assenza dei due, i Nuggets hanno vinto comunque 106-103.

Nelle altre partite della notte, i Washington Wizards hanno sconfitto i Milwaukee Bucks con un sofferto 114-113, mentre i Chicago Bulls hanno avuto la meglio sui New Orleans Pelicans per 134-118.

I Cleveland Cavaliers hanno vinto contro i Phoenix Suns per 129-113, mentre gli Atlanta Hawks hanno dominato contro i Minnesota Timberwolves con un netto 126-102.

Infine, gli Orlando Magic hanno vinto in trasferta contro gli Indiana Pacers con un 112-110, grazie a un canestro decisivo di Paolo Banchero nel finale.

ANSA