Talento precoce e passione per la scrittura: Viola Carriero presenta il suo primo romanzo a Rionero in Vulture

Rionero in Vulture si prepara ad accogliere un evento culturale di particolare rilievo: lunedì 5 gennaio 2026 alle ore 17:30, presso le Scuderie di Palazzo Fortunato, si terrà la prima presentazione ufficiale del volume Per aspera ad astra – L’alba della luce, opera d’esordio della giovanissima autrice rionerese Viola Carriero.

Il romanzo nasce come primo capitolo di una trilogia di ambientazione romana, un progetto narrativo ambizioso che rivela una sorprendente maturità espressiva e una forte vocazione letteraria, soprattutto considerando la giovane età dell’autrice.

Un esordio che testimonia come talento, immaginazione e disciplina possano trovare spazio e voce anche molto presto, se adeguatamente sostenuti.

La presentazione si aprirà con i saluti istituzionali di Mario Di Nitto, sindaco di Rionero in Vulture, e di Angelo Chiorazzo, vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata.

Seguiranno gli interventi di Antonio Cecere, dell’Università degli Studi di San Marino e presidente di Archeoclub del Vulture, di Igor Uboldi, capo servizio Rai TGR Basilicata e dell’autrice Viola Carriero, che racconterà la genesi del suo lavoro e il percorso che l’ha condotta alla pubblicazione.

A rendere l’incontro particolarmente suggestivo contribuiranno le letture sceniche tratte dal romanzo, affidate alla voce dell’attrice Gabriella Bagnasco, accompagnate dalle sonorità della chitarra jazz del M°Antonio Stabile, in un dialogo tra parola scritta e musica capace di valorizzare l’intensità del testo.

L’evento assume un significato speciale per Archeoclub del Vulture, da cinque anni impegnato a incoraggiare e sostenere i giovani, creando per loro spazi autentici di espressione culturale e creativa, in un contesto storico in cui tali opportunità risultano sempre più rare.

La presentazione di Per aspera ad astra – L’alba della luce si annuncia come un appuntamento di forte valore simbolico e culturale per la comunità di Rionero in Vulture, capace di unire istituzioni, mondo accademico, informazione, arti sceniche e musica attorno alla voce nuova e promettente di una giovane autrice lucana.

La presentazione di un’opera letteraria firmata da un’adolescente del territorio rappresenta un risultato concreto di questo impegno, oltre che un segnale di fiducia verso le nuove generazioni.

«Sono particolarmente felice – dichiara Antonio Cecere, presidente di Archeoclub del Vulture – che Archeoclub sia stato scelto per questa presentazione.

È un segno che il lavoro svolto in questi anni è stato compreso e apprezzato. Credere nei giovani e offrire loro occasioni reali di crescita culturale resta una delle nostre priorità».