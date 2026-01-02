Potenza-Giugliano. Dichiarazioni pre gara mister De Giorgio

Conferenza nella Sala Stampa dello Stadio Alfredo Viviani in vista della prossima gara Potenza-Giugliano 20^giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26, domenica 4 gennaio alle ore 14:30 presso lo Stadio Alfredo Viviani di Potenza.

Queste le dichiarazioni del mister Pietro De Giorgio:

“Ripartiamo con grande entusiasmo dopo aver lavorato bene anche nel periodo delle festività. Stiamo cercando di recuperare più calciatori possibili dopo le tante defezioni arrivate con la gara di Monopoli, al fine di affrontare al meglio un Giugliano che viene da tanti risultati negativi e che vorrà impostare la gara sull’intensità agonistica.

Per quanto concerne il mercato ritengo che non abbiamo grossi problemi, anche perché abbiamo un gruppo che sta bene insieme.

Tutti i nostri calciatori stanno bene a Potenza. Non faremo grandi rivoluzioni e quindi mi ritengo tranquillo per la stabilità del gruppo.

Le partite di questo campionato sono tutte complicate poiché vige grande equilibrio. Incontrare un Giugliano che viene da tante sconfitte ci porta a pensare che verranno al Viviani per fare la partita.

Noi dobbiamo restare concentrati e fare il nostro gioco per ottenere un buon risultato”.