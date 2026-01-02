PNRR Salute, Vizziello: “Si chieda scusa ai lucani”

“Il Presidente Bardi e l’Assessore Latronico dovrebbero solo chiedere scusa ai lucani per i ritardi accumulati dalla nostra regione nella realizzazione di Ospedali e Case di Comunità, due investimenti rispetto ai quali il rischio fallimento è dietro l’angolo dal momento che nella realizzazione degli Ospedali di Comunità la Basilicata risulta aver speso solo il 14,6% delle risorse disponibili e nella realizzazione delle Case di Comunità i pagamenti effettuati dalla nostra regione sono fermi al 18,5% dei finanziamenti disponibili”.

E’ quanto afferma, in una nota, il capogruppo in Consiglio regionale di Basilicata Casa Comune, Giovanni Vizziello, che così commenta gli ultimi dati del Sistema Informativo Re.Gis della Ragioneria Generale dello Stato sull’ attuazione nelle regioni italiane della Missione 6 del PNRR dedicata alla Salute.

“Nella Conferenza Stampa di fine anno il Presidente Bardi ha parlato ancora una volta di una accelerazione sulle strutture della medicina del territorio previste dal PNRR ma, di fatto, a tutt’oggi, in Basilicata non risulta operativo nessun Ospedale o Casa di Comunità, a fronte dei 153 Ospedali di Comunità e delle 660 Case di Comunità risultanti già attivati in Italia al 30 giugno 2025 -ricorda Vizziello – e l’istantanea Re.Gis sui pagamenti effettuati dalla nostra regione ad ottobre 2025, ci dice che il tempo stringe e restano solo 6 mesi per evitare il flop di un’occasione irripetibile per la Basilicata, quella di fornire cure adeguate agli anziani e ai malati cronici”.

“Fenomeni complessi come la crisi demografica delle aree interne e l’invecchiamento della popolazione – sottolinea Vizziello – non si possono governare a chiacchiere come hanno fatto il Presidente Bardi e l’Assessore Latronico nella recente Conferenza Stampa di fine anno, bensì attraverso investimenti in grado di garantire il principio di prossimità delle cure, che un must irrinunciabile per la corretta gestione delle patologie croniche e per evitare che gli anziani si rivolgano ai Pronto Soccorso per ricevere forme di assistenza comunque improprie rispetto alle necessità assistenziali degli stessi”.

“Non c’è più tempo per la propaganda – conclude Vizziello – e solo uno scatto di reni può evitare al Governo regionale l’ennesima figuraccia con l’Europa, l’Italia e soprattutto con i tantissimi cittadini lucani bisognosi di cure”.