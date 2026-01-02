POLITICA
Meloni, cordoglio per le vittime dell’incidente Crans-Montana
“Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime, a titolo personale e a nome del Governo, le più sincere condoglianze per il tragico incendio che ha colpito la Svizzera, a Crans-Montana.”
Lo si legge in un comunicato di Palazzo Chigi.
“Il Presidente Meloni sta seguendo con attenzione l’evolversi della situazione, mantenendo un costante contatto con il Vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, per raccogliere tutte le informazioni sull’accaduto e verificare il possibile coinvolgimento di connazionali.
Ringrazia il personale della Protezione Civile già impegnato sul campo e porge la sua vicinanza alle famiglie delle vittime, ai feriti, alle istituzioni e al popolo svizzero.”
ANSA