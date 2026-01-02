POLITICA

Mattarella, profondo cordoglio dell’Italia per la tragedia Crans-Montana

“Ho appreso con grande tristezza la notizia dell’esplosione verificatasi nella località sciistica di Crans-Montana e delle sue dolorose conseguenze.

Desidero rivolgere un sentito pensiero alle famiglie delle numerose vittime e augurare una pronta guarigione ai feriti.

In questo momento di dolore, desidero trasmettere a Lei, signor Presidente, le più sincere condoglianze e la vicinanza solidale della Repubblica Italiana, insieme ai miei personali sentimenti di commozione”, scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente svizzero Guy Parmelin.

