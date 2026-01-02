Il 5 gennaio al via Suoni e Segni 2025: protagonisti i Neri per Caso

L’Accademia Musicale Lucana apre ufficialmente le celebrazioni per il suo 25° anniversario con la prima attesissima serata di Suoni e Segni 2025, in programma il 5 gennaio alle ore 21 al Centro per la Creatività Cecilia di Tito (PZ).

A inaugurare la rassegna saranno i Neri per Caso, gruppo salernitano che ha rivoluzionato la musica a cappella in Italia, vincendo il Festival di Sanremo nel 1995 con “Le ragazze” e conquistando il pubblico con la loro capacità di trasformare la voce in uno strumento musicale.

Lo spettacolo Natale per Caso è un viaggio emozionale tra i più celebri brani natalizi internazionali — da “Jingle Bells” a “White Christmas”, passando per “Feliz Navidad” e “Oh Happy Day” — e alcuni dei successi più amati del loro repertorio.

La scaletta include anche estratti dai loro album natalizi “And So This Is Christmas” (1997) e “Christmas” (2022), confermando la loro sensibilità artistica e la capacità di coinvolgere spettatori di tutte le età.

Il gruppo, composto da Ciro, Diego, Mimì e Gonzalo Caravano, Mario Crescenzo, Massimo De Divitiis e Daniele Blaquier, è noto per le sue armonie vocali perfette e per uno stile che fonde tradizione, innovazione e grande eleganza. Il debutto della rassegna promette emozione pura e un’esperienza sonora di altissimo livello.

La rassegna

Cinque serate, cinque linguaggi musicali e un unico grande percorso celebrativo accompagneranno il pubblico fino al 12 aprile 2026, trasformando il Centro Cecilia in un luogo di incontro tra generi, epoche e sensibilità artistiche.

Dopo l’apertura con i Neri per Caso, Suoni e Segni 2025 proseguirà con:

31 gennaio, ore 21 – Sidùn Un tributo intenso e rispettoso a Fabrizio De André, interpretato dall’ensemble lucano che ne rilegge l’eredità poetica con autenticità e delicatezza.

Un tributo intenso e rispettoso a Fabrizio De André, interpretato dall’ensemble lucano che ne rilegge l’eredità poetica con autenticità e delicatezza. 21 febbraio, ore 21 – Rhodan Un viaggio immersivo tra acustica ed elettronica, visual art e paesaggi sonori che raccontano la rinascita attraverso una performance visionaria.

Un viaggio immersivo tra acustica ed elettronica, visual art e paesaggi sonori che raccontano la rinascita attraverso una performance visionaria. 27 marzo, ore 21 – Immensamente Dalla La voce di Alis Wall incontra l’universo di Lucio Dalla in un concerto con l’Experia Orchestra Filarmonica diretta dal Maestro Rocco Alessio Corleto. Un omaggio contemporaneo che affronta anche il tema dell’endometriosi, in continuità con l’impegno civile dell’artista bolognese.

La voce di Alis Wall incontra l’universo di Lucio Dalla in un concerto con l’Experia Orchestra Filarmonica diretta dal Maestro Rocco Alessio Corleto. Un omaggio contemporaneo che affronta anche il tema dell’endometriosi, in continuità con l’impegno civile dell’artista bolognese. 12 aprile, ore 19 – Note da Oscar Gran finale con un viaggio sinfonico tra le colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema, da John Williams a Hans Zimmer, interpretate dall’Experia Orchestra Filarmonica.

La direzione artistica della rassegna è affidata al Maestro Francesco Fabrizio, guida dell’Accademia Musicale Lucana, realtà che da 25 anni rappresenta un punto di riferimento culturale e formativo per Potenza e per l’intero territorio.

Biglietti disponibili su Ticketone.it e al botteghino. Info su accml.it e sui canali social dell’Accademia Musicale Lucana.