Concerto di Natale 2025 a S. Severino Lucano : “Pellegrini di speranza, costruttori di pace”

Il 30 Dicembre alle 21:00 presso la Chiesa Madre, Maria S.S degli Angeli di S. Severino lucano, si è tenuto il Concerto di Natale 2025 dal titolo: “Pellegrini di Speranza, costruttori di Pace”, eseguito dal coro parrocchiale ”Regina Angelorum” costituito da voci femminili, maschili, con la presenza di tre chitarre e diretto magistralmente dalla Prof.ssa Franca Olga Milione.

Ad introdurre l’evento, il sacerdote Don Antonio Lo Gatto che ha spiegato come partendo dalla celebrazione del Santo Natale e giungendo poi al termine del Giubileo 2025, diventa sempre più vivo in ogni credente, il concetto che Cristo è nostra unica speranza e fonte di pace.

Il concerto proposto, ha voluto così ripercorrere musicalmente l’esperienza, le emozioni nate lungo il cammino, di chi sceglie di essere pellegrino di speranza e costruttore di pace.

Proseguendo Don Antonio ha spiegato che il primo segno di speranza è la riconciliazione. Può capitare nella quotidianità di avere un dissidio ma è importante risanare i rapporti, riappacificarsi.

Proprio perché tutto ciò è complicato, a quanti giorno per giorno, operano per il bene, si è deciso di fare questo omaggio in musica.

Non poteva mancare un ringraziamento al coro parrocchiale, per l’impegno e la presenza continua e costante nella celebrazione dell’Eucarestia, diventando elemento indispensabile per vivere al meglio il rito religioso.

Tutto questo, ci ricorda il prete del piccolo borgo, permette di creare legami che a loro volta danno vita alla comunità, che agisce secondo la fede in Dio. Hanno partecipato a questa serata anche ragazzi di S. Severino Lucano, con la passione per l’organetto e dotati di grande talento, che si sono esibiti in alcuni momenti dell’evento.

Come ricordato dal parroco, l’organetto è l’anima, l’emblema del Pollino. Il pubblico presente, ha partecipato cantando e battendo a tempo le mani, in maniera spontanea, segno dell’esecuzione eccezionale e coinvolgente dei coristi. Ospite d’onore il Vescovo S.E.R. Mons. Vincenzo Carmine Orofino.

I brani eseguiti, sono stati alcuni tipici della tradizione natalizia, con arrangiamenti moderni e veramente apprezzati dai presenti.

Tra i canti eseguiti, ricordiamo:

“Adeste Fideles”, “Accendi la pace”,“Luce”, l’Inno del Giubileo 2025, “Astro del ciel”, “Notte di stelle”, “Cantico delle Creature”, “ Credo”, “Tempo di ricominciare”, “Feliz Navidad”, “Gloria in excelsis Deo”, “Bianco Natale”, “Là là sulla montagna”. I canti con l’accompagnamento degli organetti sono stati, “Tu scendi dalle stelle” e “Jingle Bells”.