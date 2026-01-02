Concerto dell’Epifania nell’ambito del progetto MeMoRiA
6 gennaio 2026 – doppia replica Ore 9:30 e 11:00 Chiesa dello Spirito Santo – Lavangone (PZ)
La San Marco APS presenta a Lavangone, presso la Chiesa dello Spirito Santo, Dalla
MeMoRiA la Voce, concerto dell’Epifania inserito nel progetto MeMoRiA, dedicato al sapere del
popolo e alle tradizioni orali.
Il progetto MeMoRiA nasce dalla convinzione che il folklore, inteso nel suo significato più
autentico di sapere condiviso e trasmesso oralmente, viva nelle voci, nei gesti e nei racconti
che compongono l’identità delle comunità.
La San Marco APS, già attiva nel territorio lucano nell’ambito dell’European Year of Cultural
Heritage 2018 – MiBAC, presenta Dalla MeMoRiA la Voce come naturale prosecuzione di un
percorso di ricerca e restituzione musicale avviato con il progetto I RACCONTI. Musiche dai
borghi, tra storia e radici popolari, presentato durante le Giornate di Studio sulla Musica
Tradizionale Lucana presso il Conservatorio di Musica “Carlo Gesualdo da Venosa” di
Potenza.
Il programma musicale si sviluppa come un racconto unitario. Quanno Sant’Anna agl’orteceglio
andava, canto legato al desiderio di maternità e alla nascita della famiglia, viene restituito in
prima esecuzione contemporanea. Oggi è Calemme, antica questua di Capodanno, riemerge
come canto di buon auspicio, preceduto da un’introduzione strumentale di Quanno nascette
Ninno di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, affidata alla ciaramella.
Nel Concerto dell’Epifania di Lavangone, il percorso si apre al dialogo con la Terra Lucana:
Tarantella amorosa di Ada Miliani e Lu Nigghje vengono uniti in un unico momento musicale,
raccontando l’amore come fondamento della famiglia e della comunità.
Dalla MeMoRiA la Voce non riscrive la tradizione: la osserva, la ascolta e la accoglie. Gli
arrangiamenti sono essenziali, la vocalità è naturale e non impostata, fedele al carattere
originario della trasmissione orale.
Le esecuzioni sono affidate all’ensemble di musica popolare amatoriale della San Marco APS.
Interpreti:
Annamaria Taurino – voce, tammorra
Ilaria Di Rienzo – chitarra battente, percussioni
Gabriele Di Cicco – fisarmonica
Antonio Di Rienzo – fisarmonica, ciaramella
Direzione artistica: M° Luigi Mattacchione
L’iniziativa è realizzata con il sostegno della Regione Lazio