Primo gennaio Pluto e Betty Boop liberi dal copyright

A partire dal 1° gennaio, i personaggi e le storie prodotte nel 1930 sono ufficialmente diventati liberi dal copyright.

Questo significa che film, libri, canzoni e cartoni animati di quell’anno possono essere riprodotti e utilizzati senza la necessità di chiedere il permesso agli eredi degli autori, anche a scopo commerciale. La scadenza legale del copyright è di 95 anni, e quest’anno segnala il passaggio di numerose opere iconiche nel pubblico dominio.

Nel mondo dei cartoni animati, personaggi come Pluto (che inizialmente si chiamava Rover) e Betty Boop sono ora utilizzabili senza restrizioni. Pluto, uno dei cani più celebri dei cartoni Disney, sarà affiancato da nuovi episodi di Mickey Mouse, mentre Betty Boop, inizialmente ispirata a un cagnolino antropomorfo, vedrà la sua figura evolversi, con nuove interpretazioni creative, tra cui una versione horror già in lavorazione, che uscirà nel 2026.

Nel campo della letteratura, l’anno segna la libertà di opere come Il Falcone Maltese di Dashiell Hammett, uno dei romanzi gialli più famosi della letteratura hard-boiled. Pubblicato per la prima volta nel 1930 in cinque puntate sulla rivista Black Mask, il romanzo è ora liberato dal copyright e può essere utilizzato in nuovi adattamenti.

Altre opere “liberate” includono Mentre Morivo (As I Lay Dying) di William Faulkner, che si ispira all’Odissea di Omero, e Assassinio nella Canonica (Murder at the Vicarage) di Agatha Christie, che segna il debutto della celebre detective Miss Marple.

Sul fronte dei bambini e dei ragazzi, saranno ora disponibili per nuove versioni The Little Engine That Could di Watty Piper e i primi quattro romanzi della serie di Nancy Drew, scritti sotto lo pseudonimo collettivo di Carolyn Keene. Questi testi potranno essere ripubblicati, adattati o reinterpretati senza vincoli di copyright.

In campo musicale, anche le registrazioni sonore diventano di pubblico dominio dopo 100 anni.

Questo significa che i successi del 1925, come Nobody Knows the Trouble I’ve Seen di Marian Anderson e la registrazione di St. Louis Blues di Bessie Smith con Louis Armstrong, possono ora essere riutilizzati liberamente. Anche alcune delle canzoni più celebri di Ira e George Gershwin come I Got Rhythm, Embraceable You, But Not for Me, e I’ve Got a Crush on You sono ora nel pubblico dominio.

Nel cinema, entrano a far parte del dominio pubblico film storici come la versione del 1930 di Niente di Nuovo sul Fronte Occidentale (tratto dal romanzo di Erich Maria Remarque), Animal Crackers dei Fratelli Marx e Morocco con Marlene Dietrich, che include una scena iconica del bacio con Gary Cooper.

La famosa attrice tedesca, che nel film L’Angelo Azzurro divenne una delle dive più celebri a livello mondiale, vede le sue pellicole storiche ora liberate per nuovi progetti.

La scadenza del copyright consente inoltre a autori contemporanei di esplorare e reinventare liberamente personaggi e storie iconiche del passato. Negli ultimi anni, sono già stati creati adattamenti horror di classici come Peter Pan, Bambi, Winnie the Pooh e Braccio di Ferro.

Per il 2026, è già in programma un altro film horror basato sulla prima versione di Betty Boop, che inizialmente si ispirava a un cane antropomorfo. Interessante è notare come gli orecchini a cerchio della Betty Boop successiva fossero in origine orecchie di cane, un dettaglio che potrebbe essere esplorato nella nuova versione.

Con l’entrata di tutte queste opere nel pubblico dominio, il 2026 si prospetta come un anno ricco di reinterpretazioni e nuovi adattamenti di personaggi e storie che hanno segnato la storia della cultura popolare.

ANSA