Festeggiamenti di Capodanno, un bimbo di 9 anni ferito maneggiando probabilmente un prodotto pirotecnico

Un bambino di nove anni è rimasto lievemente ferito alla mano destra durante la notte di Capodanno ad Aversa (Caserta).

Inizialmente, i carabinieri avevano ipotizzato che il piccolo fosse stato colpito da un proiettile vagante, poiché era stato trovato un ogiva esplosa nelle vicinanze del punto in cui si era ferito.

Tuttavia, a seguito di ulteriori indagini e accertamenti medici, è emerso che il bambino si sarebbe ferito mentre maneggiava un prodotto pirotecnico. Le indagini della Compagnia di Aversa sono ancora in corso per determinare la provenienza dell’ogiva.

Nel frattempo, il numero delle persone ferite a causa dei botti di Capodanno nella zona di Napoli e provincia è salito a 57, con 41 già dimessi dagli ospedali, mentre 16 sono ancora sotto osservazione. Fortunatamente, nessuno di loro risulta essere in gravi condizioni.

Di questi, 42 feriti si trovano a Napoli, tra cui 7 minori, tutti già dimessi. Nella provincia di Napoli, invece, sono stati 15 i feriti, tra cui 4 minori. Rispetto all’anno scorso, quando i feriti erano stati 36, il numero è aumentato.

A Bari, un uomo di 40 anni ha riportato serî danni all’occhio a causa dello scoppio di un petardo. Il ferito è stato trasportato al Policlinico di Bari dove è stato ricoverato nel reparto di Oculistica. Inoltre, un ragazzino è stato ricoverato all’ospedale Giovanni XXIII a causa di un coma etilico provocato da un abuso di alcolici. Non è stato l’unico a finire in coma etilico: altre due persone sono state soccorse e trasferite negli ospedali di Barletta e Bisceglie. Nessuna criticità grave è stata invece registrata durante i festeggiamenti di Capodanno a Bari, né per l’uso di botti né per altri incidenti.

A Torino, tre persone, tra cui una sedicenne, sono rimaste lievemente ferite a causa dei botti esplosi durante i festeggiamenti. Due persone di circa cinquant’anni sono state portate all’ospedale Martini, mentre la ragazza è stata soccorsa in corso Giulio Cesare e trasportata all’ospedale Giovanni Bosco con lesioni agli arti superiori. Tutti i feriti sono stati classificati in codice verde.

A Salerno, un piccolo cagnolino è morto a causa dello spavento provocato dai botti di Capodanno. Il cane, anziano, ha avuto un malore che si è rivelato fatale nonostante i tentativi di soccorso. Antonio Ferrara, segretario dell’associazione Torrione Eventi APS, ha espresso il suo disappunto, ricordando che l’associazione aveva lanciato diverse campagne di sensibilizzazione contro l’uso dei botti per tutelare gli animali. “È vergognoso”, ha commentato Ferrara, “nonostante gli sforzi per sensibilizzare, non siamo riusciti a proteggere i nostri amici a quattro zampe”.

A Milano e provincia, i soccorsi del 118 hanno dovuto intervenire per diversi incidenti, ma fortunatamente nessuno dei feriti risultava grave. Anche le aggressioni registrate durante la notte di Capodanno non sono state di grave entità. I vigili urbani hanno confermato che, nonostante qualche incidente, la notte è stata nel complesso relativamente tranquilla. Per i vigili del fuoco, tuttavia, è stata una notte di intenso lavoro, con incendi provocati dai botti e altri interventi ininterrotti dalle 19:00 alle 7:00 del mattino.

In Piazza Duomo e nelle vie limitrofe, durante i festeggiamenti, sono stati elevati multa per circa 10.000 euro per la violazione dell’ordinanza comunale sul divieto di possesso di materiale pirotecnico. Una persona è stata denunciata per esplosione pericolosa, mentre un altro individuo, un 34enne, è stato arrestato in esecuzione di una misura cautelare.

ANSA