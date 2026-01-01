Bulgaria introduce l’euro. Lagarde, ‘Benvenuti nella famiglia’

L’euro è ufficialmente entrato in circolazione in Bulgaria, portando a 21 il numero degli Stati membri dell’Unione europea (UE) che utilizzano la moneta unica.

La decisione formale era stata presa già a luglio, con l’annuncio del tasso di conversione ufficiale: 1 euro = 1,95583 lev bulgari.

Lo ha comunicato la Banca Centrale Europea (BCE) in una nota.

Christine Lagarde, Presidente della BCE, ha accolto con entusiasmo la Bulgaria, dichiarando: “Un caloroso benvenuto alla Bulgaria nella famiglia dell’euro e al Governatore Radev nel Consiglio Direttivo della BCE, a Francoforte. L’euro è il simbolo tangibile di ciò che l’Europa può realizzare quando lavora insieme, dei valori condivisi e della forza collettiva con cui possiamo affrontare le incertezze geopolitiche globali”.

Per celebrare questo storico momento, la BCE ha proiettato un’installazione luminosa sulla facciata della sua sede principale a Francoforte, come simbolo dell’integrazione e dell’unità dei 358 milioni di cittadini europei che utilizzano l’euro.

Con l’ingresso della Bulgaria nell’area dell’euro, anche la Banca Nazionale Bulgara entra ufficialmente nell’Eurosistema e il suo governatore diventa membro del Consiglio Direttivo della BCE.

ANSA