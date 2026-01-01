Basilicata Casa Comune: Cervellino si dimette da coordinatrice provinciale di Potenza

La sindaca di Genzano di Lucania, Viviana Cervellino, ha annunciato le sue dimissioni dal ruolo di coordinatrice provinciale di Potenza per il movimento Basilicata Casa Comune.

In un comunicato, Cervellino ha dichiarato: “A conclusione dell’anno, rimetto il mio mandato di coordinatrice provinciale, ringraziando quanti in questo periodo di poca politica hanno condiviso con me il percorso di costruzione di una nuova comunità”.

La sindaca ha sottolineato come il prossimo primo congresso del movimento e le numerose vertenze lucane richiedano “maggiori sforzi e impegno da parte di chi deve favorire incontri e dialoghi nel centrosinistra, rispetto a quanto il mio ruolo istituzionale e le mie energie mi consentono di dedicare”.

Cervellino ha poi evidenziato l’urgenza di porre al centro dell’azione politica temi come sanità, lavoro e diritti dei lucani, sottolineando che la ricostruzione e il rafforzamento delle comunità politiche richiedono “la dedizione e la fatica di dirigenti di valore, come tanti che ho incontrato in questi anni, che potranno e dovranno impegnarsi per la Basilicata”.

“Si costruisce anche dai territori – ha concluso – e il mio richiede un impegno importante per garantire buon governo e rappresentanza politica, sempre all’insegna della giustizia sociale, che è stata la mia causa principale”.