Sequestro di Fuochi d’Artificio a Matera: 4.500 Articoli Illegali Recuperati

Con l’avvicinarsi delle festività, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Matera intensificano i controlli sul territorio, focalizzandosi sul contrasto alla vendita e detenzione illegale di fuochi d’artificio.

Durante una serie di operazioni presso negozi di Matera e Montescaglioso, i finanzieri hanno sequestrato circa 4.500 articoli pirotecnici, per un totale di circa 165 kg di sostanza esplodente.

Il materiale, sequestrato per violazioni relative al quantitativo massimo consentito e alle modalità di custodia, era conservato in modo inadeguato, accanto a materiale infiammabile, con grave rischio per la sicurezza pubblica.

Inoltre, alcune confezioni risultavano scadute o prive delle informazioni obbligatorie, come la data di produzione e di scadenza, essenziali per la vendita legale.

I due titolari, entrambi di origine cinese, sono stati denunciati per detenzione e commercio illegale di articoli esplosivi.

L’operazione rientra in un più ampio programma di tutela dei consumatori e della sicurezza pubblica. L’inchiesta è ancora in corso, e la responsabilità dei coinvolti sarà accertata solo con una sentenza definitiva.