Rinascita Lagonegro, girone di andata ai titoli di coda: a lavoro in vista della trasferta di Fano

MARSICOVETERE (Potenza) – La Rinascita Volley Lagonegro è tornata al lavoro in vista della trasferta di domenica 4 gennaio sul campo della Essence Hotels Fano, ultimo appuntamento del girone di andata della regular season di Serie A2 Credem Banca e gara che, di fatto, potrà decidere il destino biancorosso in ottica qualificazione alla prossima Del Monte® Coppa Italia.

Si riparte con fiducia e consapevolezza dopo il brillante successo casalingo contro Banca Macerata Fisiomed MC, vittoria che ha trascinato la squadra a un insperato e al tempo stesso meritatissimo sesto posto in classifica: una posizione che oggi profuma di sogno, ma che dai ragazzi di coach Waldo Kantor viene affrontata con realismo, equilibrio e la volontà di continuare il percorso.

Il gruppo si è ritrovato al completo ieri mattina per inaugurare la settimana con una doppia seduta: lavoro in sala pesi al mattino e sessione tecnica con la palla nel pomeriggio, per proseguire nel solco di una crescita che sta premiando intensità e coesione. Oggi è previsto un unico allenamento pomeridiano, focalizzato soprattutto sugli aspetti tattici. Domani, giornata di Capodanno, lo staff ha concesso un meritato riposo per ricaricare le energie fisiche e mentali in vista del rush finale di allenamenti. Venerdì si tornerà nuovamente a una doppia seduta, ultima vera tappa di avvicinamento al match, prima della partenza alla volta delle Marche fissata per sabato mattina.

Sul programma di preparazione e sulle prospettive della gara è intervenuto l’Assistant Coach Dino Viggiano, che ha così commentato: “Abbiamo ripreso gli allenamenti con serenità e fiducia dopo la vittoria su Macerata. Siamo ritornati al Palazzetto con la consapevolezza di aver giocato l’ennesima gara ad altissimi livelli che ci ha permesso di ottenere punti importanti per il nostro cammino. Domenica ci aspetta una trasferta insidiosa che prepareremo con voglia, attenzione e determinazione; abbiamo voglia di continuare a regalarci ulteriori soddisfazioni e soprattutto regalarle ai nostri tifosi, che saluto augurando loro e a tutta la famiglia Rinascita Lagonegro un felice e sereno anno nuovo”.

Domenica, sul taraflex di Fano, andrà dunque in scena una sfida che vale più dei tre punti: una partita da dentro o fuori per il pass che aprirebbe le porte dei quarti di finale di Coppa Italia e che, soprattutto, rappresenta un ulteriore banco di prova sulla strada della continuità. La Rinascita ci arriva con entusiasmo, ma anche con la consapevolezza che serviranno concretezza, lucidità e attenzione ai dettagli per confermarsi. Un’ultima tappa prima del giro di boa: la voglia è quella di chiudere il girone di andata con un’altra prova da squadra.