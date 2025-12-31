Quattro milioni di euro per Matera 2026

Quattro milioni di euro per Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026. È quanto annunciato sui social dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli, dopo l’approvazione della Manovra 2026 varata dal Governo nelle ultime ore.

“Con il via libera definitivo della Camera, la Manovra 2026 è legge – ha scritto Giuli -. Una manovra di responsabilità che investe sul futuro dell’Italia, a partire dalla cultura come infrastruttura civile del Paese”.

L’anno da Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo prenderà il via il 20 marzo 2026, in occasione della Giornata mondiale della felicità, con una cerimonia inaugurale che aprirà un fitto programma di eventi in corso di definizione.

Il titolo di Capitale Mediterranea della Cultura e del dialogo sarà condiviso nel 2026 con la città di Tetouan, in Marocco.

“Queste risorse, che si aggiungono ai 3 milioni della Regione Basilicata – afferma il sindaco di Matera, Antonio Nicoletti – completano al momento la dotazione finanziaria per il programma di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, che adesso entrerà nella fase di progettazione operativa.

È il frutto del lavoro di questi mesi e ringraziamo per questo il Governo, in particolare chi più si è dedicato a partire dai Ministri Giuli e Casellati, il sottosegretario Mantovano, il vicepresidente della Commissione Bilancio Lotito.

Entrare nelle priorità nazionali, anche in virtù dell’impegno con il Piano Mattei, è un riconoscimento del valore di una città che ancora una volta si conferma simbolo di rinascita e riferimento per tutto il Mezzogiorno”.