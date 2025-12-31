Oltre 1,2 milioni di visitatori al Museo Egizio nel 2025

Il Museo Egizio di Torino segna un nuovo traguardo nel 2025, con un totale di 1.273.354 visitatori, registrando una crescita del 22,8% rispetto ai 1.036.689 visitatori del 2024, anno del bicentenario.

Un dato che evidenzia il consolidamento della sua attrattività, nonostante le sfide logistiche legate ai lavori in corso per la realizzazione della nuova piazza Egizia.

Come sottolineato in una nota, aprile 2025 è stato il mese con il maggiore afflusso di pubblico, con un incremento del 28,5% rispetto allo stesso mese del 2024.

Tuttavia, il mese che ha visto la crescita più significativa rispetto all’anno precedente è stato maggio, con un aumento del 35,5%.

Il direttore del Museo Egizio, Christian Greco, ha commentato il successo con entusiasmo, affermando che questo risultato conferma l’interesse sempre crescente verso il patrimonio culturale egiziano.

Durante la conferenza stampa per il nuovo riallestimento delle sale dedicate alla tomba di Iti e Neferu e alla principessa Ahmose, Greco era affiancato da Evelina Christillin, presidente della Fondazione Museo Egizio.

Questi numeri positivi non solo testimoniano il grande fascino che il Museo Egizio esercita a livello nazionale e internazionale, ma anche il lavoro di innovazione e rinnovamento costante che viene messo in atto per offrire ai visitatori un’esperienza unica e coinvolgente.