Nba: valanga Pistons sui Lakers

I 27 punti di Cade Cunningham hanno contribuito a rovinare il 41° compleanno di LeBron James, “celebrato” con una pesante sconfitta (128-106) dei Los Angeles Lakers contro i Detroit Pistons.

L’ultima partita casalinga dell’anno dei Lakers è iniziata in un clima festoso, con la Crypto.com Arena che sperava di rendere omaggio a LeBron James.

Tuttavia, i Lakers, privi degli infortunati Austin Reaves e Gabe Vincent, hanno dovuto inseguire per quasi tutta la partita, con gli avversari che sono rimasti in vantaggio per gran parte del match. I tentativi offensivi dei Lakers sono stati vanificati da una serie di errori.

I Pistons hanno approfittato dei 20 palloni persi dai Lakers, segnando 30 punti in seguito a queste palle perse. Con questa vittoria, i Pistons salgono a un record di 25 vittorie e 8 sconfitte, consolidando la loro posizione in cima alla Eastern Conference, mentre i Lakers scendono a 20-11.

James si è fermato a 17 punti, mentre Luka Dončić ha messo a segno 30 punti, con 11 assist e 5 rimbalzi.

Nel frattempo, Joel Embiid e Tyrese Maxey hanno segnato 34 punti ciascuno nella vittoria dei Philadelphia 76ers sui Memphis Grizzlies (139-136), dopo una drammatica partita che è andata ai supplementari.

La tripla di VJ Edgecombe a 1,7 secondi dalla fine ha deciso il match a favore dei Sixers, che sono saliti a 17-14, rimanendo al quinto posto nella classifica della Eastern Conference. Ja Morant ha guidato i Grizzlies con 40 punti, mentre Cedric Coward ha aggiunto 28 punti, 16 rimbalzi e 4 assist.

Infine, i Boston Celtics, terzi in classifica, hanno migliorato il loro record a 20-12 grazie a una vittoria per 129-119 contro gli Utah Jazz (12-20) in difficoltà a Salt Lake City.

Derrick White ha guidato la squadra, segnando 13 dei suoi 27 punti nell’ultimo quarto. Jaylen Brown ha contribuito con 23 punti, mentre Anfernee Simons ha segnato 20 punti entrando dalla panchina.