Museo Nazionale del Risorgimento, 145.000 visitatori a Palazzo Carignano

Il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano chiude il 2025 con risultati che confermano il suo ruolo di punto di riferimento culturale fondamentale nel panorama museale italiano.

Con circa 145.000 visitatori registrati nelle sale di Palazzo Carignano, in aumento rispetto ai 138.000 dell’anno precedente, e ulteriori 19.000 partecipanti alle attività estive all’aperto del progetto “Sotto i Portici del Risorgimento”, il Museo ha complessivamente superato 160.000 presenze nel corso dell’anno.

L’offerta culturale di eccellenza è stata riconosciuta anche da Tripadvisor, che ha assegnato al Museo il Travellers’ Choice Award 2025, inserendolo tra il 10% delle attrazioni più apprezzate a livello nazionale, grazie alle recensioni entusiaste dei visitatori.

Un’indagine di customer satisfaction condotta nel 2025, da gennaio ad agosto, su un campione di visitatori, ha restituito un’immagine di un’istituzione capace di attrarre pubblici eterogenei. L’età media dei visitatori si attesta sui 39 anni, con una notevole presenza di giovani: il 45% ha meno di 35 anni. La fascia di pubblico è estremamente trasversale, spaziando dai giovanissimi di 6 anni agli over 80.

Un dato particolarmente interessante riguarda la provenienza geografica: oltre alla presenza del pubblico piemontese, spiccano le regioni di Lombardia, Toscana ed Emilia-Romagna tra quelle con maggiore affluenza. Il 71% dei partecipanti all’indagine ha dichiarato di visitare il Museo per la prima volta, segno di una continua capacità di attrarre nuovo pubblico.

I risultati dell’indagine sono molto positivi: il 93% dei visitatori ha dichiarato di essere stato soddisfatto o molto soddisfatto dell’esperienza complessiva. I punteggi più alti sono stati ottenuti per la qualità delle opere esposte (74,34% molto soddisfatti), la cortesia e professionalità del personale (63,27% molto soddisfatti) e la pulizia degli spazi (77,43% molto soddisfatti).

Un 2025 di successo che consolida ulteriormente il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano come un’istituzione culturale di grande rilevanza, capace di rinnovarsi e attrarre un pubblico sempre più ampio e variegato.

ANSA