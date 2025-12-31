Fiamma Olimpica, gli auguri del Presidente Nazionale dell’ANSI agli atleti

La fiamma olimpica è transitata a Gioia del Colle (Bari) e ha ricevuto il saluto, tra gli altri, del Presidente dell’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia.

Il Presidente Gaetano Ruocco si è intrattenuto con i tedofori e gli organizzatori e ha portati i saluti del Sodalizio dei Sottufficiali agli atleti che saranno impegnati nelle gare olimpiche.

“I valori dello sport sono rappresentati anche dai nostri militari atleti – ha dichiarato Gaetano Ruocco – il rispetto per la bandiera tricolore, per la Patria e la Comunità Nazionale sono patrimonio delle donne e degli uomini in divisa.

Nel salutare i tedofori che sono transitati a Gioia del Colle, ho colto l’occasione per fare un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti italiani che porteranno i colori della nostra Nazione sul podio e per ricordare un caro amico recentemente scomparso, Davide Tizzano, due volte medaglia d’oro alle olimpiadi.

La fiamma olimpica è da sempre messaggera di pace e di fraternità tra i popoli – ha concluso Ruocco – e l’auspicio è quello che le olimpiadi siano un momento di riflessione per tutti e per ricercare la pace tra i popoli.”