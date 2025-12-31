Città di Pisticci, azzerata la Giunta comunale

Con Decreto Sindacale n. 17 del 31 dicembre 2025, il Sindaco di Pisticci ha disposto l’azzeramento della Giunta comunale, con immediata revoca delle nomine assessoriali, compresa quella del Vice Sindaco, e delle relative deleghe.

Il provvedimento si inserisce in un più ampio percorso di ricomposizione politica e programmatica, maturato a seguito del consolidamento della maggioranza consiliare. L’obiettivo è quello di rendere più compatta, efficace e incisiva l’azione amministrativa, in coerenza con il nuovo assetto politico emerso in Consiglio comunale.

L’azzeramento della Giunta rappresenta una scelta politica di rilancio, orientata a rafforzare la coesione della compagine di governo, a garantire continuità e stabilità all’attività amministrativa e a definire una chiara unità di indirizzo. Una decisione finalizzata a imprimere nuovo impulso al percorso amministrativo, nell’esclusivo interesse della comunità di Pisticci.

Il Sindaco procederà alla ricostituzione della Giunta comunale con successivo e separato decreto, nel quale saranno definite le nuove nomine e l’assegnazione delle deleghe.

Nel provvedimento, il Sindaco ha espresso il proprio ringraziamento ai membri uscenti della Giunta per il contributo assicurato nello svolgimento delle funzioni istituzionali.

Il decreto ha efficacia immediata ed è pubblicato all’Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune.