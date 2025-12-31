Capodanno al cinema tra ironia, fiaba e film d’autore

Il 2026 si apre con una serie di film che si propongono come alternative ai tradizionali blockbuster natalizi, offrendo a cinefili e famiglie storie uniche, originali e emozionanti. Ecco alcune delle pellicole più attese per l’inizio del nuovo anno.

– NO WAY OUT di Park Chan-wook con Lee Byung-hun, Son Ye-jin, Park Hee-soon, Sung-Min Lee, Cha Seung-won, Yeom Hye-ran, Yoo Yeon-Seok, Oh Dal-Su.

C’è grande attesa per il nuovo film dell’acclamato regista di Old Boy, che alla Mostra del Cinema di Venezia è stato tra i favoriti per il Leone d’Oro. No Way Out è un thriller tratto dal romanzo noir di Donald Westlake, già adattato da Costa-Gavras. Il regista coreano trasforma il romanzo in una pungente black comedy, esplorando la crisi lavorativa in Corea, travolta dalla globalizzazione e dalle multinazionali.

Il protagonista, Man-su, perde il suo lavoro in una fabbrica di carta dopo decenni di carriera impeccabile e si ritrova emarginato. Dopo l’ennesimo rifiuto, armato di ascia e con l’aiuto involontario dei suoi cani, decide di reagire. Un film che mescola risate, suspense e un’analisi tagliente della società moderna, con uno stile visivo fresco e provocatorio.

– THE LITTLE AMELIE di Liane-Cho Han Jin Kuang e Mailys Vallade

Una fiaba animata che unisce Oriente e Occidente, ispirata al libro La metafisica dei tubi di Amélie Nothomb. Il film racconta la scoperta della vita e della morte da parte di una bambina europea di tre anni, cresciuta in Giappone. Con l’aiuto della domestica Nishio, la piccola supera il suo primo trauma e cresce nel rispetto della cultura orientale. La pellicola, dolce e toccante, si distingue per la poesia visiva e la tenerezza che la rende adatta sia agli adulti che ai bambini.

– A FAMILY AFFAIR di Paul Feig con Sydney Sweeney, Brandon Sklenar, Amanda Seyfried, Michele Morrone, Megan Ferguson, Ellen Tamaki, Indiana Elle, Maury Ginsberg, Brian D. Cohen, Don DiPetta.

Un thriller che mescola dramma e commedia, raccontando la storia di Millie Calloway, una giovane che, in fuga dal suo passato, trova rifugio nella casa dei Winchester, una famiglia aristocratica. Dietro la facciata perfetta della famiglia si nascondono segreti pericolosi e intrighi letali. Tra seduzione, violenza e potere, Millie si troverà a dover combattere per la propria sopravvivenza. Un film che combina satira sociale e suspense, con una protagonista che affronta il suo destino con determinazione.

– THE UNKNOWN OF THE GREAT ARCH di Stéphane Demoustier con Sidse Babett Knudsen, Claes Bang, Xavier Dolan, Swann Arlaud, Michel Fau, Thomas Garcia.

Ambientato nella Parigi del 1983, durante il governo di François Mitterrand, il film racconta la storia della realizzazione del grande arco che avrebbe dovuto segnare l’ingresso nel nuovo quartiere de La Défense. Il concorso anonimo per il progetto è vinto da un architetto danese, Otto von Spreckelsen, che, strappato alla sua vita tranquilla, si trova coinvolto in un vortice di intrighi politici e pubblicitari. Un dramma che, con ritmo da commedia, esplora le difficoltà di un uomo nel realizzare il suo sogno architettonico. Un’opera che risponde all’acclamato The Brutalist.

– SPONGEBOB: A PIRATE ADVENTURE di Derek Drymon

Un film pensato per i più piccoli, che porta SpongeBob e i suoi amici in una nuova avventura da pirati. Questa volta, il nostro eroe affronterà il leggendario fantasma dell’Olandese Volante, un pirata misterioso e terrificante. Con la sua solita energia e determinazione, SpongeBob dimostrerà di avere tutte le qualità di un vero eroe. Un film che promette divertimento e risate per tutta la famiglia, con l’immancabile tocco di umorismo che ha reso famosa la saga di SpongeBob.

Queste nuove uscite offrono una vasta gamma di generi e storie che soddisferanno i gusti di tutti, dai cinefili più esigenti alle famiglie in cerca di intrattenimento durante le festività. Con proposte che spaziano dal thriller alla fiaba, dal dramma sociale alla commedia, il 2026 si preannuncia un anno ricco di cinema di qualità.

ANSA