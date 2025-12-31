Capodanno a teatro tra risate, musical, cult e brindisi

Si comincia con lo Speciale Capodanno di Enrico Brignano al Sistina, mentre all’Auditorium Parco della Musica torna Edoardo Leo con il suo spettacolo Ti racconto una storia (entrambi il 31 dicembre e il 1 gennaio).

Alla Sala Umberto, Carlo Buccirosso interpreta Corrado Postiglione, un modesto avvocato di provincia, nella commedia Qualcosa è andato storto, con brindisi finale (fino all’11 gennaio).

Al Teatro Parioli, Riccardo Rossi e Leonardo Colombati propongono La playlist più bella del mondo, un divertente racconto musicale accompagnato da un aperitivo e buffet (fino all’11 gennaio).

Al Teatro Olimpico, Maurizio Battista è protagonista con il suo spettacolo comico Uno… Nessuno… Centomila, che festeggia Capodanno con risate e satira (fino all’8 febbraio). Il Sistina Chapiteau, infine, propone un Capodanno da mille e una notte con il musical Moulin Rouge, tratto dal celebre film di Baz Luhrmann, con Diana Del Bufalo nel ruolo di Satine (fino al 15 gennaio).

MILANO – A Milano, Capodanno è segnato da un’atmosfera di comicità e riflessione. All’Elfo Puccini, la compagnia Carrozzeria Orfeo presenta Salveremo il mondo prima dell’alba, una riflessione sull’umanità e il successo nel contesto del benessere (fino all’11 gennaio).

Angela Finocchiaro porta in scena Il calamaro gigante, tratto dal romanzo di Fabio Genovesi, al Lirico Gaber. Al Teatro Arcimboldi, Max Angioni presenta Anche meno, un viaggio comico tra le prime esperienze e i dubbi esistenziali dell’età adulta (fino al 4 gennaio).

BRESCIA – Ugo Dighero celebra l’ultimo dell’anno con Il primo miracolo di Gesù bambino e La parpaja topola, due monologhi tratti dal Mistero Buffo di Dario Fo e Franca Rame, al Centro Teatrale Bresciano. L’attore genovese interpreta tutti i personaggi in dialetto padano e grammelot, in un mix di comicità e riflessione (dal 28 al 31 dicembre).

PERUGIA – Filippo Timi torna al Teatro Morlacchi con una nuova edizione di Amleto², lo spettacolo che ha segnato il suo successo anni fa. Un’Amleto completamente nuovo e fuori dagli schemi, con la madre Gertrude, l’Ofelia innamorata e il fantasma del padre di Amleto che prende le sembianze di Marilyn Monroe. Con Lucia Mascino, Elena Lietti e Marina Rocco (31 dicembre – 1 gennaio).

NAPOLI – Al Teatro Bellini di Napoli, Luciano Melchionna ripropone Dignità Autonome di Prostituzione, uno spettacolo che sfida le convenzioni teatrali tradizionali. Gli attori, in vestaglia o giacca da camera, coinvolgono il pubblico in una serie di monologhi provocatori e divertenti, mentre i “clienti” possono contrattare il prezzo di ogni singola performance, un’esperienza unica di teatro interattivo (fino all’11 gennaio).

PUGLIA – La coppia comica Massimo Lopez e Tullio Solenghi si esibisce in una piccola tournée pugliese per Capodanno, con Dove eravamo rimasti. Lo spettacolo è una chiacchierata tra amici con sketch, musica e parodie, incluso un omaggio all’avanspettacolo e un confronto tra Mattarella e Berlusconi. Appuntamenti al Teatro Curci di Barletta, al Teatro Impero di Brindisi e al Teatro Nuovo di Martina Franca (31 dicembre; 1 e 2 gennaio).

Un Capodanno diverso, ricco di risate e cultura, da vivere nei teatri più belli d’Italia.

ANSA