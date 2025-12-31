Cadavere di un giovane nel veneziano, ha una ferita alla tempia

Un giovane di circa 25-30 anni è stato trovato senza vita stamani in un campo a Mira, un comune della provincia di Venezia. A fare la macabra scoperta è stato un passante, che ha subito avvertito i carabinieri.

Il cadavere, che era vestito e sdraiato su un fianco, presentava una ferita alla tempia, che sembra essere compatibile con un colpo di arma da fuoco.

Subito dopo il ritrovamento, sono intervenuti sul posto il medico legale, il magistrato di turno e i carabinieri, tra cui Giuseppe Battaglia, comandante del Nucleo Investigativo dell’Arma di Venezia, e Marco Aquilio, comandante provinciale.

A notare il corpo poco prima di mezzogiorno è stato un fotografo dilettante, che si trovava nella zona agricola per scattare delle foto.

Il corpo è stato trovato nei pressi di un fossato utilizzato per l’irrigazione dei campi. Secondo le prime informazioni, la morte risalirebbe probabilmente a qualche giorno fa.

Al momento, non vengono escluse ipotesi diverse sulla causa del decesso, compreso un gesto volontario.

