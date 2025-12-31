Arriva Phantom, il singolo di Geolier con 50 Cent

La notte tra il 30 e il 31 dicembre, all’1.00, è stato rilasciato “Phantom”, il nuovo singolo di Geolier, frutto della collaborazione con il leggendario 50 Cent.

Il brano “segna un incontro senza precedenti e conferma la visione artistica di Geolier, un rapper che continua a spingersi oltre i propri limiti”, si legge in una nota.

“Non è solo una collaborazione: è l’incontro con una leggenda dell’hip hop mondiale”, prosegue il comunicato. Per Geolier, però, questo brano rappresenta qualcosa di più profondo: il raggiungimento di un sogno, la realizzazione di un momento tanto atteso, con uno degli artisti che lo hanno ispirato e che ha contribuito a formare l’artista che è oggi.

“Phantom”, insieme ai brani Fotografia e 081, anticipa l’uscita del nuovo album di Geolier, Tutto è possibile (Atlantic Records Italy / Warner Music Italy), prevista per il 16 gennaio.

Il disco “prende vita da un racconto che affonda le radici in un passato lontano: un messaggio di Pino Daniele, custodito in un brano mai pubblicato.

Una frase che ha viaggiato nel tempo, che ora rivive e apre il prossimo capitolo musicale di Geolier”. Se l’album si apre con la voce e l’eredità della leggenda della musica italiana, Pino Daniele, la partecipazione di 50 Cent definisce l’altro pilastro del progetto, sottolineano gli addetti ai lavori.

Oltre alla presenza di Pino Daniele e 50 Cent, il disco vanta anche altre collaborazioni internazionali e nazionali di grande spessore. Tra i tanti, troviamo Anuel Aa, una delle voci più influenti del Latin trap contemporaneo, e tanti altri artisti italiani, tra cui l’amico di lunga data Sfera Ebbasta, Anna e Kid Yugi.

La tracklist di Tutto è possibile è la seguente:

Tutto È Possibile (feat. Pino Daniele) Sonnambulo Due Giorni Di Fila (feat. Sfera Ebbasta e Anna) Facil Facil 1h Un Ricco E Un Povero Olè (feat. Kid Yugi) Desiderio Phantom (feat. 50 Cent) P Forz Stelle Canzone D’amore 081 Arcobaleno (feat. Anuel Aa) Fotografia A Napoli Non Piove

Nel 2026, Geolier porterà il suo nuovo album e l’intera discografia in tour. Con già tre live sold out al Maradona, che chiuderanno il tour Geolier Stadi 2026, l’artista è pronto a esibirsi per la prima volta su palchi iconici come quello di San Siro a Milano e dell’Olimpico a Roma.

Le date, prodotte e organizzate da Magellano Concerti, sono le seguenti:

6 Giugno, Termoli (CB) – Arena del Mare (data zero)

13 Giugno, Milano – Stadio San Siro

19 Giugno, Roma – Stadio Olimpico

23 Giugno, Messina – Stadio Franco Scoglio

26-28 Giugno, Napoli – Stadio Diego Armando Maradona date già sold out

