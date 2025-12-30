Rsa per anziani: Latronico sui rincari delle rette

L’assessore regionale alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, interviene sul caso delle rette aumentate in alcune Rsa per anziani.

“Comprendo la preoccupazione e il disagio che molte famiglie lucane stanno vivendo in queste ore a seguito degli annunciati rincari delle rette di alcune Residenze Socio-Assistenziali per Anziani. Quando si parla di anziani non ci si riferisce a numeri o a voci di bilancio, ma a persone fragili che necessitano di cure continue e di attenzione costante. Per molte famiglie il ricorso a queste strutture residenziali non rappresenta una libera scelta, ma una risposta indispensabile a un bisogno concreto di assistenza. L’eventualità che tale supporto possa diventare economicamente insostenibile genera comprensibili timori ed incertezze. Rilevato che questi aumenti sono dovuti esclusivamente a libere scelte imprenditoriali, è doveroso ribadire che non è corretto trasferire integralmente sui cittadini, e in particolare su chi si trova in condizioni di maggiore fragilità, gli effetti di dinamiche economiche e gestionali aziendali. L’assistenza agli anziani deve restare ancorata a principi di responsabilità e attenzione sociale. Ho già dato mandato agli uffici competenti di verificare la correttezza di tali operazioni, anche in relazione al rispetto dei requisiti richiesti per l’esercizio delle suddette strutture, e di accelerare la messa in opera, già programmata, di strumenti e risorse a vantaggio degli anziani in condizioni di bisogno. Stiamo valutando ogni possibile soluzione tecnica e finanziaria per evitare che la situazione degeneri in una criticità di carattere sociale. L’obiettivo resta quello di tutelare le persone più fragili e garantire che l’assistenza agli anziani continui a essere un servizio accessibile e improntato alla dignità della persona. Insieme al Presidente Vito Bardi, pertanto, proseguiremo il lavoro con senso di responsabilità per offrire risposte concrete e restituire maggiore serenità alle famiglie e ai loro cari”.