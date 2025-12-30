Marrese: Non si gioca sulla pelle dei nostri anziani

Esprimo profonda preoccupazione e forte indignazione per quanto sta accadendo a numerose famiglie lucane che hanno ricevuto, in questi giorni, comunicazioni ufficiali da parte di alcuni gestori di Residenze Socio Assistenziali per Anziani non Autosufficienti circa un improvviso e sconsiderato aumento delle rette mensili di ricovero con importi che arriverebbero fino a 3.000 euro a partire dal 1° febbraio 2026″. Lo dichiara il consigliere regionale di Basilicata Democratica, Piero Marrese, evidenziando che “Si tratta di un incremento praticamente raddoppiato rispetto alle attuali rette, del tutto insostenibile per famiglie che già vivono una condizione di grande difficoltà economica e psicologica, spesso prive di redditi adeguati o di risorse patrimoniali tali da far fronte a una spesa di questa entità. Gli ospiti delle RASS1 sono persone anziane, fragili e non autosufficienti, per le quali il ricovero rappresenta una condizione imprescindibile di tutela, assistenza, cura e dignità. Mettere in discussione la continuità di questa assistenza significa esporli a conseguenze gravissime sul piano umano e sociale”.

“Rivolgo, pertanto, un accorato appello al Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e all’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, affinché – prosegue Marrese – intervengano con la massima tempestività per scongiurare l’applicazione di questi aumenti, che rischiano di generare tensioni sociali, panico e ulteriore sofferenza in famiglie già duramente provate dalla quotidiana gestione della non autosufficienza. Allo stesso tempo, rivolgo un appello ai gestori delle Residenze Socio Assistenziali per Anziani affinché dimostrino senso di responsabilità e sensibilità sociale, evitando di applicare dal nuovo anno l’adeguamento delle rette annunciato, in attesa di una soluzione condivisa e sostenibile. E’ indispensabile che la questione venga immediatamente portata all’attenzione del Consiglio regionale della Basilicata e che si attivi senza indugio un tavolo di confronto tra la Regione Basilicata e i titolari delle RASS1, con l’obiettivo di individuare soluzioni equilibrate e accettabili per tutte le parti in causa”.

“Gli anziani fragili e indifesi non possono e non devono essere utilizzati come massa di manovra strumentale nell’ambito di una vertenza economica o gestionale. Ogni decisione – conclude il consigliere regionale – deve partire dalla tutela dei loro diritti fondamentali e non può, in alcun modo, peggiorare una condizione economica e personale già estremamente difficile. Su questo tema non faremo passi indietro, presenteremo un’interrogazione e siamo pronti anche ad una forte mobilitazione popolare”.