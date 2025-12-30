L’Accademia della Crusca a sostegno del Centro Internazionale di Dialettologia

Il presidente e il Consiglio direttivo dell’Accademia della Crusca hanno espresso l’auspicio che la Regione Basilicata continui a garantire il proprio contributo finanziario al Centro Internazionale di Dialettologia, istituito presso l’Università degli Studi della Basilicata e diretto dalla professoressa Patrizia Del Puente. Il Centro rappresenta da oltre vent’anni un punto di riferimento fondamentale per lo studio, la tutela e la valorizzazione dei dialetti lucani.

L’attività svolta dal Centro ha avuto un ruolo di rilievo all’interno del dominio italo-romanzo e si è dimostrata particolarmente significativa anche nell’ottica della salvaguardia delle minoranze linguistiche storiche presenti sul territorio. I risultati della ricerca condotta in questi anni sono stati presentati e apprezzati in numerose sedi congressuali nazionali e internazionali, contribuendo in modo rilevante al dibattito scientifico sulla dialettologia italiana.

Secondo l’Accademia della Crusca, l’eventuale chiusura del Centro per mancanza di fondi sarebbe un esito fortemente negativo, poiché rischierebbe di compromettere un patrimonio di studi e di competenze costruito nel tempo con continuità e rigore scientifico. Da qui l’appello affinché le istituzioni regionali continuino a sostenere un’esperienza di ricerca che rappresenta un valore culturale non solo per la Basilicata, ma per l’intero panorama linguistico italiano.