Iudicello (Capogruppo BCC Comune di Potenza) su paventata chiusura CID.

Mi unisco convintamente a quanti chiedono garanzie per scongiurare la paventata chiusura del Centro Internazionale di Dialettologia (CID), che da tanti anni promuove la conoscenza e valorizza i dialetti lucani attraverso una apprezzabile attività scientifica, editoriale, convegnistica e divulgativa. Il mancato trasferimento del finanziamento regionale di 30.000 euro (deliberato ma non trasferito) mette a rischio l’esistenza di un importante presidio culturale la cui tutela deve essere vista non come una nostalgica difesa del passato ma come un importante investimento sul futuro.

La Basilicata, con la città capoluogo Potenza, deve sapere interpretare il suo ruolo e la sua funzione in un mondo globalizzato, un mondo che cambia. Ma non possiamo permetterci di perdere la nostra identità e dimenticare chi siamo. Preservare un’essenza e una specificità culturale significa non dimenticare chi siamo e da dove veniamo, senza per questo sottrarci alle sfide che il progresso e in mondo che cambia pone sul nostro cammino.

Il Capogruppo di Basilicata Casa Comune in Consiglio Comunale di Potenza Giampiero Iudicello