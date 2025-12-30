Furti nel Potentino, cresce la preoccupazione a Baragiano Scalo: cittadini chiedono più controlli

Continua l’escalation di furti nel Potentino e cresce, di pari passo, la preoccupazione tra i cittadini che da troppo tempo non si sentono più sicuri nelle proprie abitazioni. Una situazione sempre più allarmante, che in molti casi viene vissuta come una vera e propria condizione di assedio da parte di ladri e bande organizzate, spesso capaci di agire indisturbate e far perdere le proprie tracce.

La notizia è stata riportata da Melandro News, che nelle ultime settimane ha raccolto numerose segnalazioni provenienti da Baragiano Scalo. In particolare, nel periodo compreso tra il 1° e il 27 dicembre, diversi furti in appartamento hanno interessato il territorio, suscitando forte allarme nella comunità locale. «Nell’ultimo mese – riferiscono alcuni cittadini – Baragiano Scalo è stato martoriato da numerosi colpi», una serie di episodi che ha generato paura e turbamento tra i residenti, i quali chiedono con forza «maggiori controlli sul territorio da parte degli organi competenti».

Come più volte evidenziato anche sulle pagine di Melandro News, il lavoro delle forze dell’ordine, in particolare quello dei Carabinieri impegnati quotidianamente nei vari comuni, è costante, professionale e svolto in condizioni spesso difficili e rischiose, soprattutto di fronte a bande ben organizzate. Tuttavia, secondo quanto segnalato dai cittadini, sarebbe necessario rafforzare ulteriormente i controlli e prevedere anche un incremento delle unità sul territorio, per tentare di arginare un fenomeno ormai preoccupante. Episodi simili, infatti, si sono verificati anche in altri centri del Potentino, come a Picerno, dove un nuovo furto è stato registrato proprio il 27 dicembre.

A Baragiano Scalo i ladri hanno colpito più appartamenti, sia nel centro abitato sia nelle zone limitrofe, come in località Isca della Botte. I malviventi hanno messo a soqquadro le abitazioni, tagliato o sradicato cassaforti dai muri e agito anche ai piani superiori degli edifici, colpendo zone sensibili e frequentate come quelle nei pressi della chiesa di San Gerardo, in via Appia e in via Limiti. In diversi casi si sarebbero introdotti arrampicandosi lungo tubazioni esterne o tettoie adiacenti, raggiungendo anche altezze considerevoli, segno di colpi pianificati nei dettagli. Una volta all’interno, avrebbero persino bloccato le porte di ingresso dall’interno con sedie o sbarre.

I militari dell’Arma di Baragiano continuano a svolgere controlli e attività quotidiane, ma si trovano a fronteggiare veri e propri professionisti del crimine, che spesso riescono a farla franca, anche a causa di un quadro normativo ritenuto poco deterrente.

Secondo quanto emerso, i furti avvengono prevalentemente in prima serata, dalle ore 18 fino a tarda notte. Da qui l’appello dei cittadini, rivolto anche al Prefetto, affinché vengano intensificati i controlli sul territorio, nella speranza di ritrovare serenità e riuscire a frenare un fenomeno che sta portando crescente preoccupazione nelle comunità del Potentino.