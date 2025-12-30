Assessore Latronico fa visita a “PeperonAut”

L’assessore regionale alla Salute e Politiche della Persona, Cosimo Latronico, ha fatto visita a PeperonAut di Senise, il progetto dedicato all’inclusione lavorativa e sociale di ragazzi con disturbo dello spettro autistico.

Una realtà che trasforma l’assistenza in opportunità, puntando sulla valorizzazione dei talenti individuali.

“Ho visitato un’esperienza concreta di inclusione che mette al centro i ragazzi, valorizzandone capacità e percorsi di autonomia”, ha detto l’assessore Latronico a margine della visita.

“Da PeperonAut l’inclusione non è uno slogan, ma un lavoro quotidiano fatto di attenzione, competenze e relazioni autentiche.

È un esempio tangibile di come sia possibile costruire opportunità reali, garantendo dignità e partecipazione attiva all’interno della comunità”.

L’assessore ha voluto sottolineare l’importanza della sinergia tra istituzioni, famiglie e terzo settore, pilastri fondamentali per il successo di iniziative di questo valore sociale: “Rivolgo un ringraziamento sincero ai genitori, veri protagonisti di questo progetto, e all’ANFFAS per l’impegno, la passione e il senso di responsabilità con cui rendono possibile tutto questo”, ha proseguito Latronico.

“Esperienze come questa indicano chiaramente la strada da seguire: prendersi cura delle persone significa innanzitutto riconoscere le differenze non come un limite, ma come una ricchezza per l’intera società.

Il modello PeperonAut rappresenta un punto di riferimento nelle politiche di welfare, confermando la necessità di sostenere percorsi che integrino salute, formazione e inserimento sociale, trasformando il concetto di cura in un progetto di vita autonomo e dignitoso”.