Papa Leone XIV Personaggio dell’anno 2025 per la Treccani

Leone XIV è il Personaggio dell’Anno 2025 secondo l’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani

L’Istituto Treccani ha nominato Leone XIV Personaggio dell’Anno 2025, riconoscendo il suo pontificato come una testimonianza di valori centrali dell’esperienza cristiana, come sobrietà, equilibrio e ascolto.

Il Papa è stato descritto come un’espressione ideale di una Chiesa “povera per i poveri”, lontana dai rumori delle grandi istituzioni e centrata sull’essenziale.

Come sottolineato nel Libro dell’Anno Treccani 2025, Leone XIV è stato “parsimonioso di parole e di presenza”, scegliendo di minimizzare la propria visibilità e ridurre la propria esposizione mediatica.

Ha saputo bilanciare incontri e dichiarazioni, evitando di essere associato rigidamente a schieramenti politici o teologici, cercando sempre di navigare in acque tempestose con calma e saggezza.

Un Papa fuori dal comune

Leone XIV, il primo Papa statunitense e il primo membro dell’ordine di Martin Lutero, applica le lezioni di leadership apprese durante la sua lunga missione in Perù al suo ruolo di Pontefice.

Si trova ora a fronteggiare un mondo segnato da potenze globali che cercano di “riscoprire la propria grandezza”, mentre altre nazioni sono spinte a ridurre le proprie aspettative e i propri diritti.

In un periodo storico segnato da sfide globali interconnesse – dalle tensioni belliche e sociali alla crisi economica – Leone XIV è chiamato a definire le priorità di un’agenda internazionale complessa.

Il suo pontificato, centrato sulla promozione di una pace “disarmata e disarmante”, si sforza di trovare risposte ponderate e soluzioni a lungo termine, senza cedere alla pressione del consenso immediato.

Il Libro dell’Anno 2025

Il Libro dell’Anno Treccani 2025 ripercorre un anno turbolento, con eventi significativi che spaziano dalla geopolitica agli sviluppi culturali.

Tra i momenti salienti dell’anno vi sono il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, l’elezione di Leone XIV, il terzo anno del governo Meloni, e l’evoluzione del ruolo dell’Europa in un contesto globale che sta cercando nuovi equilibri.

Il volume traccia anche le principali rassegne artistiche, musicali e cinematografiche e le scoperte scientifiche, in particolare quelle legate all’intelligenza artificiale, che hanno alimentato rivalità geopolitiche e sollevato dilemmi etici.

Il libro, giunto alla sua ventiseiesima edizione, è un racconto completo di un anno di transizione e incertezze. 600 pagine, 1.169 notizie dettagliate, 108 articoli di autori illustri, 95 box informativi, 81 grafici e mappe e 446 immagini fanno di questo volume una testimonianza profonda e ricca dell’anno appena passato.

Le parole del direttore Marcello Sorgi

“Abbiamo cercato di raccontare un anno difficile con la massima completezza e precisione”, afferma Marcello Sorgi, direttore del volume.

“Grazie alla solida professionalità della Enciclopedia Treccani e alla nostra rete di esperti, siamo riusciti a offrire una visione ampia e accurata di un presente complesso.

Abbiamo individuato nella Chiesa di Papa Leone XIV un nuovo protagonista della scena mondiale, e per questo motivo abbiamo scelto di premiarlo come Personaggio dell’Anno.”

Il 2025 è stato segnato anche da altri eventi di grande rilevanza internazionale, come la riconferma di Donald Trump, le tensioni legate ai dazi e la tregua in Medio Oriente. In Europa, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha visto una crescita della sua influenza, mentre la Francia ha affrontato crisi interne. Nel Regno Unito, il leader Keir Starmer ha segnato una svolta politica significativa.

Anche l’Italia ha avuto un ruolo importante, contribuendo a vicende internazionali delicate, come nel caso della giornalista Cecilia Sala.

ANSA