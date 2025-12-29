Michele Casino commenta la conferenza stampa del Presidente Bardi

“La conferenza stampa di fine anno del Presidente Bardi ha evidenziato con chiarezza i risultati concreti raggiunti dall’amministrazione regionale in questo 2025, un anno caratterizzato da sfide importanti ma anche da risposte efficaci e tempestive”.

Lo dichiara Michele Casino, commentando la relazione presentata questa mattina dal Presidente della Regione Basilicata.

“Sul fronte economico e occupazionale, i numeri parlano chiaro: 291 milioni di euro in bandi per le imprese, misure concrete per i lavoratori dell’automotive con una dotazione di 10 milioni, investimenti significativi nella formazione dei giovani con 1351 borse di studio e 1,5 milioni per i dottorati di ricerca.

Questo è un governo che non si limita agli annunci ma mette in campo risorse reali per lo sviluppo del territorio e per il futuro delle nuove generazioni”.

Casino sottolinea anche l’importanza degli interventi infrastrutturali: “Oltre 1,3 miliardi intercettati per le infrastrutture ferroviarie e 270 milioni per la viabilità locale sono la prova della capacità di questa amministrazione di attrarre risorse nazionali ed europee.

Il tavolo tecnico attivato con RFI per l’integrazione della Basilicata nei grandi corridoi nazionali rappresenta una svolta strategica per superare l’isolamento che ha penalizzato per troppo tempo la nostra regione”.

“Sul versante della sanità, l’impegno è altrettanto evidente: 859 assunzioni già sbloccate e la prospettiva di altre 1823 entro il 2027, oltre ai 5 milioni investiti per abbattere le liste d’attesa, rappresentano una risposta concreta alle esigenze dei cittadini.

Il rafforzamento della medicina territoriale e il completamento delle infrastrutture sanitarie finanziate con il PNRR sono passi avanti che vanno riconosciuti”.

“Non va sottovalutato neppure lo straordinario sforzo nel rafforzamento della pubblica amministrazione – aggiunge Casino – con circa 300 nuove assunzioni tra Regione e sanità nel biennio. Una PA più efficiente è la precondizione per accelerare i processi di sviluppo”.

“Infine, la visione culturale di questa amministrazione, con Matera 2026 Capitale mediterranea del dialogo, il progetto Fantastico Medioevo e le produzioni cinematografiche che valorizzano il territorio, sta costruendo una nuova reputazione della Basilicata che va oltre i confini regionali.

È la dimostrazione che quando si lavora con serietà e visione strategica, i risultati arrivano. Questo è il governo del fare, dei fatti concreti contro la politica del solo rumore”.