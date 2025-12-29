Google permetterà di cambiare indirizzo Gmail senza perdere i dati

Google sarebbe sul punto di introdurre una funzionalità che consentirebbe agli utenti di Gmail di modificare il nome associato al proprio account, mantenendo comunque tutte le comunicazioni ricevute fino a quel momento.

La notizia è emersa inizialmente all’interno di alcuni gruppi su Telegram e successivamente ripresa da siti specializzati, basandosi su una pagina di supporto del servizio di posta elettronica scritta in hindi.

Secondo quanto riportato da Engadget, questa novità trasformerà l’indirizzo Gmail tradizionale (che termina con @gmail.com) in un ‘alias’, ovvero un indirizzo alternativo che continuerà a ricevere i messaggi anche dopo il cambio di nome.

In pratica, chiunque invii un’email all’indirizzo precedente (quello con il vecchio nome) vedrà comunque arrivare la comunicazione al nuovo alias, senza che l’utente debba fare nulla di manuale. In questo modo, tutte le email ricevute finora saranno preservate, facilitando il passaggio al nuovo nome senza perdere la cronologia delle comunicazioni.

Nonostante l’indiscrezione, Google non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’argomento. Tuttavia, la versione italiana della pagina di supporto afferma che al momento non è possibile cambiare l’indirizzo di posta @gmail.com.

Per evitare un uso eccessivo della funzionalità, Engadget ha riferito che gli utenti potranno cambiare il nome massimo tre volte per account. Inoltre, nei primi 12 mesi successivi al cambio, non sarà possibile registrare nuovi indirizzi o eliminare quello appena creato. Il vecchio indirizzo, infine, rimarrà associato all’utente principale, che potrà accedere ai servizi Google utilizzando sia l’email originale che quella nuova.

Questa funzionalità, se confermata, rappresenterebbe un significativo passo avanti per Gmail, offrendo agli utenti maggiore flessibilità nella gestione del proprio account senza sacrificare la ricezione delle comunicazioni precedenti.

ANSA