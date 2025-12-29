Donna trovata morta in un cortile a Milano. Ha lividi sul corpo, si indaga per omicidio

La Procura di Milano ha avviato un’inchiesta per omicidio in seguito al ritrovamento del corpo senza vita di una giovane donna in via Paruta, alla periferia nord della città. Il cadavere, al momento non identificato, è stato rinvenuto nel cortile di un edificio residenziale.

Sul luogo dell’incidente è intervenuto il pubblico ministero di turno, Antonio Pansa, che sta coordinando le indagini condotte dai carabinieri.

Le forze dell’ordine sono attualmente impegnate nei rilievi preliminari per determinare le cause del decesso. A supporto delle indagini, è presente anche il medico legale, che esaminerà il corpo per stabilire con maggiore precisione la causa della morte.

La vittima, che potrebbe avere un’età compresa tra i 25 e i 30 anni, è stata trovata semivestita e presenta diversi lividi sul corpo. Tuttavia, le ferite non sembrano essere la causa della morte. Secondo quanto emerso, la giovane non risulterebbe essere conosciuta nel condominio dove è stata trovata.