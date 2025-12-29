Consiglio dei ministri alle 15, in programma il decreto Ucraina

Il Consiglio dei Ministri è stato convocato per oggi alle 15 a Palazzo Chigi. Tra i principali punti all’ordine del giorno, figura lo schema di decreto-legge relativo all’Ucraina.

Il provvedimento prevede “Disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina, il rinnovo dei permessi di soggiorno per i cittadini ucraini, e misure a tutela della sicurezza dei giornalisti freelance” (Presidenza – Affari Esteri e Cooperazione Internazionale – Difesa).

In agenda anche l’esame definitivo dello schema di decreto legislativo per l’“Attuazione della direttiva (Ue) 2023/2413 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (Ue) 2018/2001, il regolamento (Ue) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE riguardo alla promozione dell’energia da fonti rinnovabili, abrogando la direttiva (Ue) 2015/652 del Consiglio” (Affari Europei, PNRR e Politiche di Coesione – Ambiente e Sicurezza Energetica).

ANSA