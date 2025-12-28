L’associazione “Non solo ‘58” è a sostegno del Centro Internazionale di Dialettologia (C.I.D.)

L’associazione “Non solo ’58” di Tursi esprime profonda preoccupazione in merito alla delicata situazione che riguarda il Centro Internazionale di Dialettologia (C.I.D.).

Nonostante l’inserimento del C.I.D. nel Piano Triennale Regionale della Cultura approvato all’unanimità, e l’approvazione, sempre all’unanimità, da parte del Consiglio di Presidenza Regionale di un finanziamento di 30.000 euro da destinare all’C.I.D. per consentire la prosecuzione delle attività, a tutt’oggi ancora non si è visto niente, la sopravvivenza del Centro è oggi di fatto compromessa.

Sottolineando che il C.I.D. è stato in questi anni sempre a fianco dell’associazione organizzando qui a Tursi corsi di scrittura dialettale sia per gli adulti che per i ragazzi delle Scuola Secondaria di Primo Grado.

Tra le finalità dell’associazione ci sono il recupero e la valorizzazione della cultura, delle tradizioni e della lingua tursitana.

Dobbiamo ringraziare la professoressa Patrizia Del Puente che ci ha regalato con la pubblicazione della “Grammatica tursitana” lo strumento per scrivere correttamente il nostro dialetto.

Riteniamo che si debba consolidare questa ricchezza e tramandarla alle giovani generazioni

affinché si adoperino per arricchirla e a salvaguardarla.

QUANDO LA CULTURA È IN GINOCCHIO, È L’INTERA COMUNITÀ CHE PERDE, perciò, ci auguriamo che la situazione possa trovare una soluzione positiva che consenta al C.I.D. di riprendere le numerose attività che da quasi 20 anni conduce SUL territorio e PER il territorio lucano.