GRANDI PAGINE DEL SINFONISMO EUROPEO PER IL CONCERTO DI FINE ANNO DELL’ORCHESTRA SINFONICA DI MATERA

L’Orchestra Sinfonica di Matera saluterà il 2025 con il tradizionale Concerto di Fine Anno, in programma martedì 30 dicembre alle ore 20:30 presso l’Auditorium Raffaele Gervasio di Matera.

Un appuntamento ormai centrale nella vita culturale della città, pensato come momento di condivisione e di festa, capace di unire grande musica, pubblico e territorio alla vigilia delle celebrazioni di fine anno.

Sul podio dell’Orchestra salirà Michele Nitti, direttore di solida esperienza e profondo rigore musicale, alla guida di un programma interamente sinfonico che attraversa paesaggi, suggestioni e colori dell’Europa ottocentesca e tardo-romantica.

Il pubblico sarà accompagnato dalle atmosfere evocative di Aleksandr Porfir’evič Borodin, con Nelle steppe dell’Asia Centrale e le celebri Danze polovesiane, dal fluire poetico e narrativo de La Moldava di Bedřich Smetana, fino alla brillantezza orchestrale e al virtuosismo timbrico del Capriccio spagnolo di Nikolaj Rimskij-Korsakov.

«Il Concerto di Fine Anno – dichiara la presidente Gianna Racamato – rappresenta per la nostra Fondazione non solo un momento musicale di grande valore, ma anche un gesto simbolico di vicinanza alla città. Chiudere l’anno insieme al nostro pubblico, con un programma così ricco e coinvolgente, significa ribadire il ruolo dell’Orchestra Sinfonica di Matera come patrimonio condiviso della comunità».

Sottolinea il direttore artistico Saverio Vizziello: «Abbiamo voluto un programma capace di parlare a tutti, fatto di grandi pagine del repertorio sinfonico che raccontano viaggi, identità e immaginari diversi.

È un concerto che unisce energia, poesia e colore, ideale per salutare l’anno che si chiude e guardare con fiducia a quello che verrà. La presenza di Michele Nitti sul podio garantisce una lettura profonda e appassionata di queste musiche».

Il Concerto di Fine Anno dell’Orchestra Sinfonica di Matera si conferma così come un appuntamento imperdibile per il pubblico, nel segno della grande musica e della vitalità culturale della città dei Sassi.

Il concerto si svolge all’Auditorium “Raffaele Gervasio”, con ingresso alle ore 20:00 e inizio alle ore 20:30.