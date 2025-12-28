BCC Senise chiede risposte immediate sulla guardia medica

Basilicata Casa Comune di Senise esprime forte preoccupazione per la sospensione del servizio di guardia medica prevista nei giorni 30 e 31 dicembre, una decisione che rischia di lasciare il territorio privo di un presidio sanitario essenziale.

Si prende atto dell’incontro programmato per il 29 dicembre tra l’Assessore Regionale alla Sanità e i sindaci dell’area sud della Basilicata, confidando che da tale confronto possano emergere soluzioni immediate e concrete a tutela della salute dei cittadini.

Tuttavia, in assenza di risposte tempestive e dell’immediata riattivazione del servizio di guardia medica nelle giornate del 30 e 31 dicembre, Basilicata Casa Comune di Senise annuncia fin da ora una forte mobilitazione popolare a sostegno della comunità e del diritto alla salute, che non può essere ulteriormente compromesso da ritardi o incertezze.

La tutela della salute pubblica resta una priorità irrinunciabile.