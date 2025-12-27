“Rosetta Jammers Live – Xmas Concert” Giovani talenti del territorio in concerto a Matera

Un concerto speciale, un palco dedicato ai giovani musicisti e un progetto che punta a far crescere la scena locale: è “Rosetta Jammers Live – Xmas Concert”, il nuovo appuntamento firmato Rosetta Jazz Club di Matera. L’evento si terrà domenica 28 dicembre, alle ore 21:00, presso il Rosetta Jazz Club di Matera, e nasce come naturale evoluzione delle jam session del lunedì sera, trasformando l’energia spontanea di quelle serate in un concerto strutturato, pensato per un pubblico attento e partecipe.

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare i musicisti che, pur nella loro giovane età, hanno già dimostrato maturità artistica, solida preparazione e una forte capacità di dialogo sul palco. Rosetta Jammers Live vuole essere un’occasione concreta per riconoscere il loro impegno e inserirli in un contesto forte dal valore culturale come quello del Rosetta Jazz Club, che da anni ospita alcuni tra i migliori musicisti di Jazz del panorama nazionale ed internazionale.

Per questa edizione natalizia saliranno sul palco alcuni dei protagonisti più attivi delle jam del club: la voce intensa di Rossella Palagano, il timbro espressivo del sassofono di Alessandro Gasmi, la sensibilità pianistica di Giovanni Paolo Favale, il suono elegante della chitarra di Francesco Stifano e la dinamica batteria di Matteo Lella, riuniti in un ensemble capace di far dialogare freschezza, tecnica e visione musicale.

«Il progetto è pensato come un appuntamento a cadenza trimestrale, con l’obiettivo di creare uno spazio stabile dedicato alla promozione dei talenti locali, giovani e meno giovani, contribuendo alla crescita artistica e culturale del territorio – dichiara Giuseppe Venezia, presidente del Rosetta Jazz Club -. Crediamo che questa sia una delle missioni più importanti delle associazioni culturali: sostenere la scena locale e offrire opportunità concrete a chi dimostra talento e impegno».

L’evento, patrocinato dal Comune di Matera, è in programma al Rosetta Jazz Club, situato nel recinto Marconi presso il Commerciale Le Botteghe della Città dei Sassi. Il biglietto di ingresso ha il costo di €10. È consigliata la prenotazione contattando il numero 350 166 0573.